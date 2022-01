Tras estar por la mañana en El programa de Ana Rosa, el jueves también fue a otro de los programas en los que colabora, Ya son las ocho. Marta Riesco ha dado la cara para dar explicaciones después de que se confirmara su -anteriormente rumoreada- relación con Antonio David.

"Nunca he querido hacer daño a nadie, he hecho las cosas lo mejor que he podido", aseguró la periodista. "Él es una persona con una problemática todavía mayor, es público y todos los errores que cometa van a salir en televisión, pero voy a intentar gestionarlo de la mejor de las maneras".

Y es que Antonio David es una persona que ya tiene determinada imagen pública, por lo que Sonsoles Ónega no pudo evitar preguntarle cuál fue la opinión de sus padres al enterarse.

"Al final las madres esperan que sus hijas estén con las personas que ellas consideran que están idealizadas. Cuando yo le empecé a contar la realidad de lo que estaba pasando al principio me dijo: 'No, quítatelo de la cabeza, vas a tener muchísimos problemas'", relató. "A toda mi familia le preocupa el tema profesional".

Sin embargo, la reportera contó que, tras intervenir por la mañana en El programa de Ana Rosa, le dijo algo diferente: "Me ha emocionado mucho. Me ha dicho que estaba muy orgullosa de mí porque he hablado con el corazón. Y cuando hablas con el corazón a veces te puedes equivocar, pero al final lo único que mueve el mundo es el amor y, si no lo intentamos, la vida no habrá valido la pena".

"Entre mujeres dejemos ya de decir estas tonterías"

Marta Riesco también quiso destacar las críticas que recibe de otras mujeres, que constantemente la juzgan: "Es muy fácil meterse con alguien. Entre mujeres dejemos ya de decir estas tonterías. Yo he sido supersincera".

"No he hecho nada más que estar enamorada, dejad de decir ciertas cosas porque nos estamos haciendo daño entre nosotras cuando deberíamos estar empoderándonos todas", reclamó. "Yo no he llegado aquí por otra razón que por currar. Yo no estoy de colaboradora porque esto ha salido, ha salido estando yo de colaboradora".