Dua Lipa vuelve a cambiar de 'look' y se pasa al pelo graffiti, la tendencia que triunfará en primavera

Desde que en 2020 Dua Lipa se pasó al cabello bicolor, la cantante no ha parado de cambiar de look apostando por los peinados y colores más atrevidos. Cuando el pasado diciembre parecía que Dua cerraba esta etapa al volver al bob con el que la conocimos, pero nos equivocamos. Durante el fin de semana, la inglesa publicó una foto en Instagram con un nuevo y extravagante color en su melena.

Escribiendo "rise and shine", (levántate y brilla), la estrella de 26 años subía dos imágenes recostada sobre la hierba con un evidente cambio de look del que enseguida se dieron cuenta sus seguidores.

Aunque puede que se trate de un postizo en lugar de un trabajo de peluquería real sobre su pelo, Dua Lipa introduce una nueva tendencia para esta primavera: el cabello graffiti. Las piezas rubias la cantante tienen un color personalizado con corazones naranjas retocados y toques de verde neón.

El pelo graffiti ha cobrado impulso recientemente gracias a artistas de las pelucas como Eda Lee, que crea coloridos patrones de cabello para usarlos a modo de extensiones. Desde rayas horizontales hasta patrones de estallidos de estrellas e incluso palabras, gran parte del trabajo del cabello de graffiti ha sido editorial. No obstante, esta versión más apagada de Dua (y de las extensiones de clip) inspirará a otros a considerar llevar esta tendencia tan colorida para sus looks más atrevidos.

Uno de los mayores atractivos de esta tendencia es que no compromete tanto la salud del pelo, ya que no requiere decolorar nuestro cabello y se consigue mediante las extensiones. Gracias a esto el mantenimiento del color se reduce considerablemente y se puede llevar solo en las ocasiones que se quiera.

El 2022 se ha coronado como el año de la experimentación y los postizos se convierten en nuestros mejores aliados por si el resultado es demasiado agresivo o por si queremos seguir probando con las tendencias más atrevidas manteniendo la melena completamente saludable.