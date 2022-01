Isa Pantoja resta importancia al mensaje de Kiko: "Un día odia la tele y otro se cree Yankee y sube cosas de su música"

El mal momento que, actualmente, atraviesa la relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera es evidente. Después de que ni ella ni su hijo, Alberto, fueran invitados al cumpleaños de la hija del DJ e Irene Rosales y de que la modelo no respondiera a la felicitación que enviaron, la tensión no ha hecho más que aumentar.

Kiko, lejos de apartarse de la polémica, compartió en su perfil de Instagram un mensaje que, todos han supuesto que iba dirigido a su hermana. "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. ¡Que nos dejen vivir tranquilos! ¡Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!", apuntó el DJ en la red social bajo una fotografía en la que aparecía junto a la modelo.

Tras confirmar que Isabel Pantoja se encuentra bien y que su estado de salud no es tan alarmante como se ha hecho ver, Isa ha respondido al mensaje de su hermano, quitándole importancia: "Nada, son sus arrebatos. Un día odia la tele y otro día se cree Daddy Yankee y solamente sube cosas de su música".

"No sé si hacerle caso o no, sinceramente", ha agregado, entre risas, la pequeña de los Pantoja que, además, ha apuntado: "No me gusta que me juzguen como hija porque yo hago lo máximo posible para estar con mi madre y preocuparme por ella".

Isa ha señalado que le gustaría que a Kiko Rivera le quedase claro que ella, en ningún momento, ha dicho que su familia no sean su mujer y sus hijas: "En ningún momento me meto con Irene porque lo único que digo es que, como veis que no voy al cumpleaños y Albertito tampoco, yo entiendo que a mí no me inviten, pero también tengo que decir que no contestan a Alberto. Es un hecho y es verdad. Es lo único que digo de Irene".

"Pero hay que ver la piel tan fina que tiene cuando hablamos o cuando se nombra a su mujer y luego, cuando él envía el audio mío hablando de Asraf él se siente superbién. Hay que verse también cuando uno hace daño. Vamos a respetarnos todos porque yo con tu mujer no me meto porque la guerra es contigo y no con ella", ha sentenciado la joven.