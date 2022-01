Antonio David Flores ha dado un paso más en la relación que le une a Marta Riesco. Según publica este miércoles la revista Lecturas, el ex de Olga Moreno, vive ya con la periodista en la casa de esta en Madrid.

Tras las vacaciones de Navidad, donde el excolaborador de televisión ha pasado en Málaga con sus hijos y cerca de la que aún es su mujer, el ex guardia civil se ha instalado en casa de la reportera de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho.

Siempre haciendo caso a la misma información, aunque la pareja intenta pasar desapercibida ante el objetivo de los medios, ya que entran y salen por separado y algo camuflados, la revista asegura que comparten ya su día a día.

Así, Lecturas ha tenido acceso, en exclusiva, a las imágenes que demuestran esta convivencia entre el padre de Rocío Flores y una de las íntimas amigas de esta.

¡¡Exclusiva!! 💣 Antonio David ya vive con Marta Riesco 💥 Mientras Olga se hace cargo de su hijo David, el ex guardia civil ya reside junto a la reportera. Todas las imágenes que lo prueba, solo hoy en tu revista #Lecturas. ¡Corre al kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/ic8iN6Hptz — Lecturas (@Lecturas) January 12, 2022

Por su parte, Olga Moreno continúa residiendo en Málaga, donde se encuentra centrada en su negocio y en el cuidado de su hija Lola y de David, el hijo menor de Antonio David y Rocío Carrasco.

Navidades juntos... y separados

A pesar de su ruptura, Antonio David Flores y Olga Moreno han tratado de pasar de la mejor manera y en familia sus primeras Navidades como expareja. Tal y como contó Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa, ambos celebraron juntos los días de Nochebuena y Navidad, y también la Nochevieja, una fiesta a la que además se unió Flores. Sin embargo, la situación no habría sido la misma en Reyes, según explicó.

"Que te separes de una persona no equivale a que te tengas que llevar mal o a que no te tengas que saludar. Además, tienes algo en común que, al final, es lo importante y yo lo único que quiero es que esas dos criaturas -sus hermanos Lola y David- estén bien. Que no pasen por lo que yo he pasado", se sinceraba Rocío Flores en el plató de Telecinco.