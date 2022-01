Antonio David Flores y Olga Moreno pasaron el día de Reyes por separado

A pesar de su ruptura, Antonio David Flores y Olga Moreno han tratado de pasar de la mejor manera y en familia sus primeras Navidades como expareja. Tal y como ha contado Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa, ambos celebraron juntos los días de Nochebuena y Navidad, y también la Nochevieja, una fiesta a la que además se unió Flores. Sin embargo, la situación no habría sido la misma en Reyes, según ha explicado.

"Que te separes de una persona no equivale a que te tengas que llevar mal o a que no te tengas que saludar. Además, tienes algo en común que, al final, es lo importante y yo lo único que quiero es que esas dos criaturas -sus hermanos Lola y David- estén bien. Que no pasen por lo que yo he pasado", se sinceraba Rocío Flores en el plató de Telecinco.

Respecto a la celebración de Reyes, la joven ha dado a entender que aunque la han pasado separados, Antonio David y Olga se han estado comunicando en todo momento.

En concreto, Olga Moreno viajó a Sevilla junto a su hija Lola, mientras que Antonio David Flores acudió a Madrid, ciudad a la que suele desplazarse por motivos judiciales o laborales, y donde también coincidió con su hija Rocío Flores.

"Ellos hablan todos los días, por esa parte hay total normalidad", ha confirmado este viernes Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa ante las preguntas de sus compañeros.

Sobre la visita de Olga Moreno a Sevilla, Flores ha quitado hierro al asunto al asegurar que quería ver a su familia más cercana: "Queréis quitar normalidad a cosas que son normales".

Rocío Flores, por su parte, ha asegurado que ha pasado estas últimas fiestas de la Navidad con su pareja. "Los Reyes se han portado muy bien. Yo lo pasé en mi casa con mi novio, me han traído cositas me he tenido que portar bien. No he podido entregar al resto los Reyes, no nos hemos visto", ha dicho.