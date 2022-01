"Un casting diverso e inclusivo", así ha definido Telecinco al grupo de personas que entrará este jueves a concursar en Secret Story, en la primera edición de un reality de encierro con anónimos que se hace en España desde hace años.

La identidad concreta de los concursantes se desconoce aún, pero sí se han dado a conocer algunos detalles interesantes. Serán desvelados durante la gala incial este jueves a las 22.00 h.

Para su selección ha primado la diversidad de perfiles y la inclusión, premisa que históricamente ha caracterizado a los grandes formatos de entretenimiento de Mediaset España, según los responsables del grupo de comunicación.

Esa diversidad abarca todos los ámbitos, desde la procedencia geográfica, la identidad de género, los rasgos de personalidad, etc.

Con edades comprendidas entre los 24 y los 44 años, proceden o residen en provincias como Zaragoza, Barcelona, Teruel, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, Sevilla, Tenerife, Málaga, Murcia y Cádiz, entre otras, y de fuera de nuestro país.

Desempeñan en su vida diaria profesiones y actividades tan variadas como profesor de educación primaria, secretario interventor, personal de desguace, comercial, esteticista, modelo, técnico en emergencias sanitarias, fontanero, secretaria, teniente de alcaldesa, barrendera, estudiante de Matemáticas, consultora de ventas y fotógrafo, entre otras.

Estas son algunas declaraciones de varios de los próximos concursantes durante el proceso de selección, que definen algunos aspectos de su trayectoria vital, su identidad y su personalidad:

• "Sé que soy distinta. Todo el mundo hace su vida o le gusta hacer su vida con pareja y yo siento que me encanta estar sola y vivir sola".

• "Soy una persona muy sentimental y emocional, siempre muestro mis sentimientos y emociones sean las que sean, siempre a flor de piel".

• "He tenido una infancia y adolescencia complicada porque he tenido muchas responsabilidades en casa. Mi madre enfermó de cáncer y tuve que cuidarla desde muy joven. Mi madre es el motor de mi vida".

• "Soy una persona cariñosa, sensible, creative y muy buena; me dicen muchas veces que de buene que soy, parezco tonte. El optimismo y la energía son cualidades que me caracterizan. Soy una persona no binaria y hay días en los que me siento más hombre, otros más mujer y otros neutro".

• "Nunca he tenido ninguna relación sentimental. Ojalá. Envidio mucho a quien lo haya vivido y disfrutado".

• "La gente dice que soy gracioso; no es que yo lo intente, pero a la gente le hace gracia cómo soy al natural".

• "Soy abierta por todo lo que he experimentado desde mi infancia y todas las culturas y personas con las que he ido conviviendo, ya que he vivido en muchos países".

• "Soy perfectamente imperfecta: un torbellino de emociones y de energía".

• "Mi vida es de película. Me crié en Marruecos hasta los 15 años".

• "Vivo en un municipio de Teruel de cuatrocientos habitantes".