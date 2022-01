Mónica Oltra, sobre la víctima de su exmarido: "Le ofrecemos recursos, pero no podemos obligarla"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha advertido al PP y a "la caverna" que se hace eco de sus ataques que "no se engañen" porque no piensa "arrugarse" y comparecerá en Les Corts para "desmontar la campaña de bulos, de difamaciones, de mentiras y medias verdades" a la que la están sometiendo sobre posibles casos de abusos a menores tutelados.

"Es obvio que no les importan los niños sino la confrontación, el ruido y la violencia del debate público porque se creen que van a sacar más votos", ha lamentado. Así, ha reiterado el aviso: "Si de esto se hace un debate partidista, lo pagarán los niños".

Por otro lado, sobre la orden de la Audiencia de Valencia de continuar la investigación por la supuesta falta de protección a una menor abusada por su exmarido, condenado a cinco años de prisión, y educador del centro donde residía la joven, ha comentado: "Yo ya di explicaciones sobre este caso el 21 de abril en Les Corts y ahora se debe explicar en un tribunal".

Asimismo, ha apuntado se le ofreció a esta menor todos los recursos de emancipación tras abandonar el sistema a los 18 años "al igual que a todas las personas cuando dejan de estar tuteladas", pero lo que "no podemos hacer es obligar a nadie". "Cuando uno tiene 18 años tiene capacidad de decidir y si decide que no quiere esos recursos, nosotros no podemos ni debemos obligarla a aceptarlos", ha comentado.

Oltra, en declaraciones a los medios, ha señalado al respecto que confía en que esta semana o la próxima pueda comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts, a petición propia, para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha defendido que "la mejor medicina" contra las 'fake news' del PP es "la transparencia" y ha recalcado que ella "siempre" ha "luchado contra el abuso de poder, el oscurantismo y la corrupción". "Soy una mujer que siempre he dado y siempre daré la cara", ha subrayado.

En ese sentido, ha afirmado que el PP "ha contado mentiras sobre este informe en una contienda política partidista en la que no todo vale" y sostiene que los 'populares' han "falseado" el protocolo de actuación, que "se activa ante una sospecha de un posible caso de abuso o maltrato, confundiendo eso conscientemente con un abuso perpetrado".

Oltra ha advertido que, de este modo, el PP "castiga los protocolos de actuación, la transparencia, la detección y el diagnóstico" siguiendo con "la política del avestruz" que aplicaba cuando gobernaba: "Si no sabemos si un niño es abusado porque no hay protocolos, este abuso no existe".

Por contra, ha recordado que en su comparecencia de 2017 ya se comprometió a trabajar para combatir la violencia contra la infancia de la misma manera que la violencia de género porque en el caso de los niños se está "25 años por detrás y sigue oculta".