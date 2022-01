Los rumores acerca del preocupante estado de salud que atraviesa Isabel Pantoja han sorprendido a todos. Al parecer, la tonadillera habría sufrido un ataque de pánico ante las declaraciones de Julián Muñoz en el documental que el exalcalde de Marbella protagonizará en Mediaset.

Lejos de sentirse afectado por el estado de su madre, Kiko Rivera sigue mostrándose inflexible con ella. Tampoco pretende tender puentes a su hermana, Isa Pantoja, quien sí ha manifestado en diversas ocasiones su interés por arreglar las cosas con el DJ.

En la mañana de este martes, El programa de Ana Rosa ha abordado la aparente pasividad con la que Kiko está viviendo el duro momento que atraviesa su madre. Además, la cantante ha pasado las navidades sin sus hijos, pues tras el fallecimiento de su madre, Doña Ana, no tenía fuerzas para ver ni estar con nadie.

Tanto Joaquín Prat como Antonio Rossi han apuntado que el estado de salud de Isabel no sería tan preocupante, aunque anímicamente sí está mal y no remonta del todo desde que salió de la cárcel. "No tiene apenas contacto con nadie, con muy poca gente. Ha dejado a mucha gente al margen y, por eso, las que eran sus amigas están preocupadas porque hay un blindaje absoluto en torno a Isabel Pantoja", ha agregado Rossi.

Alessandro Lecquio, por su parte, ha señalado que para salir de una situación como en la que se encuentra Isabel Pantoja habría que ir "pico pala", aunque el conde, por el momento, no ve a la cantante "por la labor". "Ella siempre ha reconocido que no le gusta trabajar y eso es un lastre para recuperarse".

La actitud de Kiko Rivera con su madre tampoco ha pasado desapercibida para Lecquio, que la ha calificado de "ignominia": "También es cierto que es fruto de la educación que ha recibido en esa casa".