Sandra Férriz, en 'La isla de las tentaciones': "Rubo no me gustaba, le besé por rencor, Darío me había vendido"

Telecinco emitió este lunes 10 de enero una nueva entrega de El debate de las tentaciones. El programa, que entre el martes y el miércoles de esta semana mostrará las hogueras finales del reality, contó con la presencia de Sandra Férriz, que respondió preguntas sobre su paso por el formato.

La joven recibió un aluvión de críticas tras conocerse su doble infidelidad a Darío Sellés, el gran favorito del programa. En la tertulia, intentó explicarse para que la gente empatizara un poco con ella.

Aunque al principio de su entrevista varios colaboradores le dijeron que no la creían porque había engañado tanto a la organización del formato como a sus compañeros durante todo el formato, al final de la gala los tertulianos alabaron que la alicantina se quitara su coraza habitual y se mostrara ago más vulnerable y sincera.

Dijo estar arrepentida por haber entrado mintiendo al programa y ocultando la infidelidad que cometió pocas semanas antes de que comenzara el reality, cuando besó a su exnovio tras hacerle creer a Darío que estaba durmiendo en la cama. Además, apuntó que estaba convencida de que, si no fuera por haber llevado la traición en secreto, nada de lo que tuvo lugar después habría ocurrido.

Sandra ya está en plató: "Me arrepiento de haber entrado con la mentira por delante"



🔵 #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Bwt7H7sOi5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

Según recordó, no sentía ningún tipo de atracción por su tentador favorito. Rubo, y simplemente le besó por rencor al sentir que su novio Darío la había vendido. "Desde el minuto cero yo me llevo muy bien con Rubo, pero a mí lo que me lleva a hacer todo esto es el rencor. Cuando me ponen el vídeo de Darío diciendo lo de mi infidelidad yo me siento vendida", dijo.

La explicación no convenció en plató y Kiko Matamoros dijo que Férriz era "aún más mala de lo que pensaba" por sentirse vendida ante un Darío que se vino abajo y confirmó lo que había desvelado un tentador. Además, la joven criticó durante todo el programa a su novio con bastante inquina, diciendo que era muy vago, que vivía para los videojuegos o que no se sentía "deseada" por él.