"Yo estoy preparada en este momento para decir que necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada", así se pronunciaba hace unos días Maite Zaldívar al ser preguntada en Sálvame por la futura docuserie de Julián Muñoz.

"No te lo puedo contar, pero es algo que me arrea el corazón, algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida", comentó. Pero la que fuera mujer de Julián Muñoz ha acabado por contar lo que le estaba sucediendo, temerosa de una filtración.

Le ha escrito un mensaje a su amigo Kiko Matamoros, que lo ha leído este lunes en directo en Sálvame: "A una de sus hijas se le ha detectado un tumor. Ha empezado tratamiento y quimioterapia. Las primeras noticias son positivas. Ha sido suficientemente pronto para que no se haya desarrollado mucho".

Así, Maite Zaldívar está destrozada, pero esperanzada, porque el tratamiento está empezando bien. Julián Muñoz también ha querido hablar con Maite, y expresarle su malestar, pero también su cariño y su ánimo. Así lo ha desvelado también Kiko Matamoros, que ha querido insistir en que todo el proceso está yendo bien y que la familia trata de mantenerse lo más positiva posible ante semejante noticia.