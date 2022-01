Defendió a una mujer y acabó agredido en la UCI con el cráneo destrozado: "Me reventé la cabeza contra el suelo"

"No me dio tiempo ni a abrir la boca, me propinó un puñetazo, caí noqueado y me reventé la cabeza contra el suelo". Así ha narrado este lunes Cristián el brutal ataque que recibió por un grupo de agresores que estaban acosando a una chica en Huesca. El joven militar de 27 años ha hablado por primera vez cuatro meses después de sufrir la agresión de su vida.

El golpe le ha dejado secuelas: ha perdido casi por completo el sentido auditivo y parte del equilibrio. Pero podría ser peor, los médicos pensaban que no saldría adelante. El joven tuvo que ser trasladado a la UCI para ser operado de urgencia de una fractura craneal.

Todavía no sabe si podrá volver al ejército. "Está todo en el aire, pero no pinta bien". A la espera de saber qué le deparará el futuro, se recupera de las lesiones...

Cristian pide justicia

Entretanto, también exige justicia, su agresor ha sido puesto en libertad este jueves por decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, lo que a él le indigna: "Esta gente sale a pegar. Y estamos expuestos a que nos destrocen la vida", dijo una vez recibido el alta médica.

A fin de que se haga justicia, ha creado una plataforma para que este tipo de agresiones no queden impunes. Ni para el agresor, que casi le quita vida, ni para sus acompañantes, que huyeron de la escena dejándole malherido en suelo.