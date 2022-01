Dos series, dos aniversarios y un libro: así será el 2022 del príncipe Harry y Meghan Markle

Acaba de comenzar el año pero en el calendario que el príncipe Harry y Meghan Markle tienen colgado en su casa de Montecito, en California -si es que no consiguen venderla, como parece que es su intención, por cerca de 13 millones de dólares-, hay varias fechas marcadas en rojo. Algunas de ellas solos la conocen ellos, otras son conocidas por todos. Pero lo que es seguro es que este 2022, tras un 2021 agridulce, tiene pinta de que va a marchar por el mismo camino que el anterior, aunque si la pandemia lo permite, con más altos que bajos.

Para empezar porque los buenos momentos han de superar a los más complicados. Al menos sobre el papel, y si no ocurre ninguna desgracia, esto será así. Tras finalizar el juicio contra la Associated Newspapers y apaciguada la calma tras el polémico documental de la BBC, lo único que podría turbar la calma del matrimonio sería una llamada de la justicia por si Meghan tiene que declarar en el juicio contra el príncipe Andrés por abusos sexuales a una menor (Virginia Giuffre, víctima del tráfico sexual de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell).

Sin embargo, si dicho supuesto no se da, a los duques de Sussex les espera un año en el que van a ver cómo se acercan más que nunca a la cultura para que esta sea parte indispensable de su labor filantrópica y de altavoz de ciertas causas que para ellos son más necesarias que nunca, empezando en que por fin va a dar frutos su contrato millonario con Netflix, en forma de dos series muy diferente.

Cada uno de ellos se ha volcado en una de estas producciones. Para empezar, está Pearl, el proyecto más personal de Meghan Markle, una serie animada en la que la duquesa ejerce como productora ejecutiva y que narra las aventuras de una niña que se va inspirando en algunas de las mujeres más importantes de la historia para resolver sus problemas. Ni que decir tiene que Meghan se ha esforzado de lleno en el proceso por su consabido feminismo.

Por su parte, el príncipe Harry verá cómo se estrena mundialmente Heart of Invictus, un muy íntimo proyecto para el hijo de Carlos de Inglaterra, que lo eligió para ser la primera serie creada por Archewell Productions y que cuenta con la producción del gigante del streaming.

"Heart of Invictus es una producción de múltiples episodios que seguirá a un grupo de extraordinarios competidores de todo el mundo –miembros de la comunidad militar que han experimentado lesiones o enfermedades que les han cambiado la vida– en su camino a los Invictus Games The Hague 2020", reza el comunicado dado en su día. Como aquellos juegos Invictus, amparados por el príncipe, no se celebraron a causa de la pandemia, todo hace indicar que esperarán a estrenarla a que puedan tener lugar, lo que está previsto que ocurra esta primavera (y donde habrá de estar Harry).

El primer momento quizá algo incómodo llegue justo cuando acaba la primavera, a inicios de junio. En ese momento tendrá lugar el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Habrá festejos durante todo el año, pero llegados al 2 de junio, coincidiendo con el Trooping the Colour y con el aniversario de la coronación de la monarca, se celebrarán toda una serie de actos por los los 70 años en el trono de Isabel II, que estará acompañada, presumiblemente, de toda la familia.

Será, por tanto, el fin de semana de los reencuentros, pues si bien el príncipe Harry sí que ha estado en Reino Unido en 2021, Meghan Markle no pisa suelo británico desde hace mucho tiempo, antes incluso de dar aquellas declaraciones ante Oprah Winfrey sobre cómo Kate Middleton llegó a hacer que llorase o sobre el racismo en la institución, ya que no pudo asistir al entierro del duque de Edimburgo por estar embarazada de Lilibet Diana.

Precisamente, otro de los momentos más esperados, en este caso también por los fans de los Sussex, es el 4 de junio, fecha en la que la pequeña de la familia cumplirá su primer año de vida y, quizá, sus padres se atrevan a dar a conocer alguna imagen más de la hermana de Archie, que habrá cumplido 3 años un mes antes, el 6 de mayo.

Y de la alegría por la vida pasaremos a lo contrario, a un momento que será especialmente difícil tanto para Harry como para el príncipe Guillermo. Nos referimos al 25º aniversario por la muerte de Lady Di que tendrá lugar el 31 de agosto. Ya el año pasado, los dos hijos, sonrientes y cómplices con su familia materna a pesar de los rumores, develaron una estatua conmemorativa de Diana de Gales en el Palacio de Kensington en el que hubiera sido su 60º cumpleaños.

Habrá que esperar para saber qué declaraciones hace entonces el príncipe Harry, al que ya le quedará muy poco para la publicación de lo que tiene que ser el gran acontecimiento del año: su autobiografía, "unas memorias íntimas y sinceras que cubrirán su vida en el ojo público, desde la infancia hasta el presente".

"No escribo esto como el príncipe que nací, sino como el hombre en que me he convertido", dijo en sus redes sociales sobre un libro que está llamado a revolucionar a la familia real británica y a Buckingham Palace, sobre todo porque si bien el contrato ha sido millonario, todas sus ganancias irán destinadas a diferentes causas benéficas.