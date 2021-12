Meghan Markle, pendiente del teléfono por si tiene que declarar en el juicio contra el príncipe Andrés

Da la sensación de que su sino es acabar pisando sí o sí los tribunales. Si hace unas semanas evitaba hacerlo en el litigio que ha mantenido con los tabloides británicos (la editorial Associated Newspaper Limited presentó una apelación que ha sido desestimada), ahora Meghan Markle es la protagonista de un giro de guion inesperado en lo que respecta al juicio que tiene el príncipe Andrés. Es decir, el tío de su marido.

Este pasado verano Virginia Roberts Giuffre, una de las supuestas víctimas de tráfico sexual de menores y abusos sexuales del magnate estadounidense Jeffrey Epstein y de su buen amigo, el duque de York, interponía una demanda contra el hijo de Isabel II alegando que este la agredió sexualmente cuando era menor de edad, amparándose en la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York.

Cargos que, aunque negados categóricamente por el príncipe, dirimirá si son ciertos un juez, Lewis Kaplan, el próximo 4 de enero, para continuar o no con el proceso judicial. Esto ha hecho que los abogados de ambas partes se pongan a trabajar de inmediato en los 12 testigos que puede aportar cada una de las partes.

Y aquí entra Meghan Markle. Aunque en un principio la acusación pensó en su exmujer, Sarah Ferguson, esta idea se ha desestimado al no vivir en Estados Unidos y poderse quedar fuera debido al coronavirus. De ahí que pueda ser la duquesa de Sussex la candidata elegida para testificar contra el príncipe Andrés por abuso sexual.

Así lo ha revelado el abogado de Virginia Giuffre, David Boies, como recoge el medio Daily Beast, explicando que Meghan sería solicitada para realizar una presentación escrita en el caso. "Ella es una persona que por motivos obvios, al menos durante un periodo de tiempo, tuvo una asociación pasada príncipe Andrés y, por tanto, está en condiciones de haber visto cómo actúa", ha dicho Boies.

Este, además, destaca más puntos a favor de Meghan, como que es ciudadana estadounidense y vive en California, por lo que estará sometida a las leyes vigentes del país, así como que es alguien que se ha destacado por decir la verdad y por no fallar a las mujeres en sus alegatos feministas.

Esto no ha pasado desapercibido para varios medios británicos que consideran la llamada a Meghan Markle un paso más mediático que legal, dado que tampoco hay constancia de que Meghan haya podido ver cómo actúa salvo en contadas excepciones protocolarias. Asimismo, no se pueden pasar por alto las no tan buenas relaciones actuales entre Harry y Meghan y Buckingham Palace.

Por su parte, y tal y como explica el diario The Mirror, la cena de Navidad de la familia real británica no contará con la presencia del príncipe Andrés, quien prefiere concentrarse en la audiencia de principios de enero. "Está totalmente consumido por la batalla legal y se ha estado quedando despierto hasta bien entrada la noche para estar en constante conversación con sus abogados, cuya sede está en California", agregan desde el medio.