Carlos de Inglaterra intenta reconciliarse con su hijo, el príncipe Harry, asegurando que está "orgulloso" de él

Aunque los británicos no le tienen en demasiada alta estima, al menos en comparación con su madre, la reina Isabel II, o con su primogénito, el príncipe Guillermo, hay algo que no le pueden achacar al príncipe heredero, Carlos de Inglaterra: que no se haya posicionado abierta y frontalmente contra el cambio climático. Y, cuando le toca hablar sobre ello, se muestra "orgulloso" de que sus hijos sigan tirando de ese carro, que para él es la clave más importante de nuestro futuro.

Carlos ha demostrado su compromiso, por ejemplo, intermediando con Jeff Bezos en favor de una donación millonaria para la Gran Muralla Verde que se quiere crear en África o lanzando su propio canal de televisión centrado en la crisis climática y qué se puede hacer contra ella. Ahora ha escrito un pequeño ensayo periodístico en la revista estadounidense Newsweek donde ha elogiado cómo también sus hijos están siguiendo sus pasos en este tema, lo que además le sirve para tender puentes con el príncipe Harry, con el que se ha rumoreado recientemente que su relación estaba completamente rota.

"Como padre estoy orgulloso de que mis hijos hayan reaccionado a la amenaza que supone el cambio climático", ha escrito en un momento dado Carlos de Inglaterra, que ha comenzado por el heredero: "Mi hijo mayor, Guillermo, ha lanzado el ya prestigioso premio Earthshot para incentivar la investigación y ayudar a reparar nuestro planeta durante los próximos diez años".

Seguidamente, era el turno del duque de Sussex, y parece que aunque el contacto paternofilial sea nulo desde hace casi un año, la lucha contra el cambio climático puede ser lo que vuelva a unirles: "Mi hijo menor, Harry, ha destacado por su pasión con respecto al impacto del cambio climático, especialmente en el continente africano".

Junto a las menciones a sus hijos, el marido de Camila de Cornualles ha argumentado que es de suma importancia actuar ahora porque "los ojos de nuestros hijos y nietos nos están juzgando" y "al entrar en un nuevo año no hay ni un momento que perder". "El momento es ahora, ya que el mundo está al borde del colapso", ha finalizado el futuro rey.