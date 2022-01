Salgo en la tele, luego existo o no todo son infidelidades en la pequeña pantalla: llega 'This is philosophy'

Sócrates no se tomó la cicuta para ser un drama queen y hacerse la víctima, Descartes no quería chupar cámara con aquello de pensar y existir y Nietzsche no dijo que Dios había muerto para que le entrevistaran en el Deluxe. Y sin embargo, todos han acabado en la tele.

Lo hacen, en tiempos de islas, tentaciones, dramas turcos y salvamés gracias a This is philosophy, el nuevo programa de La 2 que se estrena hoy (19.50 horas) y que pretende ser "un innovador formato que aporta las claves para entender y disfrutar de la historia de la Filosofía, desde su nacimiento hasta nuestros días", según RTVE.

Dirigido por Oriol Jara y presentado por Álvaro Carmona, este espacio se atreve a llevar a la televisión la historia de la filosofía y sus pensadores, para acercar al espectador algunas de las respuestas que los grandes filósofos le dieron a las preguntas que todos nos hacemos.

Pero This is philosophy no se queda en una mera reiteración de conceptos. El espacio, una producción de Brutal Media en colaboración con RTVE, trata de unir el día a día del siglo XXI con esas ideas y pensamientos elevados, mientras intenta acercar la filosofía a todos los públicos y hacerla comprensible y atractiva "a través de un tratamiento visual asombroso y puntos de vista innovadores", respondiendo a cuestiones como ¿Qué tienen en común Kant y los videojuegos? ¿Y cómo puede la película ‘Matrix’ ayudarnos a entender a Descartes?

A lo largo de las próximas semanas, el programa profundizará en las ideas de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, los empiristas, Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche, Freud, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt.

El presentador, Alvaro Carmona, es comunicador, guionista y director, apasionado de la filosofía y las humanidades. Recientemente, ha obtenido una nominación a los premios Emmy internacionales por su trabajo en la dirección de la serie Gente hablando.

El primer capítulo está dedicado a Platón y se hablará del amor platónico, de su filosofía idealista y de cómo cuando decimos que las apariencias engañan "somos platónicos". Con Platón "nos preguntaremos por el ser y recorreremos algunos de sus conceptos clave como si estuviéramos en su famosa Academia, pero en versión exprés", según la sinopsis. El filósofo británico Simon Blackburn y el matemático Bartolo Luque estarán presentes en el programa.