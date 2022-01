La pregunta matemática del '¿Quién Quiere Ser Millonario?' de Bulgaria que arrasa en las redes

En estos días, una pregunta en el ¿Quién quiere ser millonario? de Bulgaria se ha hecho viral en las redes sociales, donde decenas de internautas debaten acerca de su respuesta.

Todo empezó por un tuit que subió el usuario @ShionKaz sobre un momento del programa. "Me muero. He puesto a ver como es el ¿Quién Quiere Ser Millonario? que echan aquí en Bulgaria y me encuentro con esta pregunta", comentó.

"Por si tenéis curiosidad de como se lee la pregunta en búlgaro", escribió en otro tuit.

La pregunta en cuestión que se plantea al concursante versa sobre un problema matemático a través de una fórmula. "Si f(x) = x3+x2+x1+x0, entonces f(2)=...?", cuestiona el presentador al concursante.

El programa, como es habitual, da cuatro posibles respuestas: 13, 14, 15 (la correcta) o 16.

Por si tenéis curiosidad de como se lee la pregunta en búlgaro. pic.twitter.com/wMZWuDlUtR — Shion Kaz (@ShionKaz) January 7, 2022

Entonces, los usuarios han puesto su opinión al respecto y se han lanzado a resolver el problema, unos con más acierto que otros.

15

2*2*2 + 2*2 + 2*1 + 2*0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 — REvOnGO (@REvOnGO2) January 7, 2022

Tampoco es tan difícil: f(2)=15, respuesta C 😌. — YOqueSÉ (@YOL76) January 7, 2022