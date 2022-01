Ana Obregón confiesa cómo está tras infectarse de coronavirus y contagiar a su padre de 95 años

El positivo en coronavirus de Ana Obregón a solo tres días de la Nochevieja le impidió dar las Campanadas en TVE este año junto a Anne Igartiburu. La presentadora ha pasado aislada gran parte de las fiestas, pero ha conectado por teléfono con el programa Corazón, que presenta Igartiburu, para hablar de cómo se encuentra y cómo ha llevado estas navidades.

"Ya estoy fenomenal, la faena y lo que más rabia que da es no poder haber estado contigo, no empezar el año contigo y con todos los españoles", ha asegurado Obregón.

Respecto a cómo supo que había dado positivo en Covid, la actriz y presentadora ha explicado que tuvo que hacerse varias pruebas antes de conocer el diagnóstico real.

"Yo llevo un año y medio con mi luto, que no salgo ni a un restaurante ni a tomarme nada. He salido solo para trabajar. Me empecé a notar con catarro y me hice un test de antígenos. Que, por cierto, la gente se queda muy tranquilita con el test de antígenos, pues no, porque me daba negativo. Al tercer día, el 27 o 28, me hago otro test y me sale negativo otra vez. Y no como no me quedo tranquila, porque me sentía rara, me hago una PCR y me da positivo. Me dio un ataque de llorera y llamé a TVE. Un desastre", ha contado.

En este sentido, Ana Obregón ha insistido en trasladar a los espectadores la importancia de las vacunas para evitar las formas más graves de la enfermedad. "Tengo que decir alto y claro que en España somos un ejemplo, que casi el 90% de la población ya está vacunada. Pero de verdad es muy importante vacunarse y ponerse la tercera dosis", ha dicho.

En su caso, ha añadido, "yo lo he pasado como un catarro, no he tenido fiebre ni nada. He estado solita en casa, pero el cariño de la gente me conmueve y me acaricia el alma".

Tras haberse recuperado de la enfermedad, Obregón se encuentra cuidando ahora de su padre, al que también contagió. "La mala suerte es que le contagié yo, qué horror pensar que le he contagiado yo. Pero mira, mi padre tiene 95 años, es un toro, no tiene ni un síntoma, menos que yo, no tiene ni tos. Ahora pues eso, no está bien y quiero estar con él. Tengo que cuidarle y necesito un poquito más de tiempo", ha concluido.