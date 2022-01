Joe Biden contradice a los expertos: "No creo que la Covid vaya a quedarse para siempre"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este viernes que no cree que la pandemia del coronavirus, en su forma actual, vaya a quedarse para siempre, ante el aumento de los casos de ómicron en todo el mundo. "No creo que la covid-19 esté aquí para permanecer. Tener la covid en el ambiente, aquí, en el mundo... probablemente vaya a seguir, pero la covid, tal y como estamos lidiando ahora con ella, no va a continuar así", dijo Biden en respuesta a una pregunta de los periodistas tras pronunciar un discurso en la Casa Blanca sobre el desempleo.

El mandatario explicó que actualmente hay muchas herramientas que se están desarrollando para contener las distintas variantes de la enfermedad y que la situación es muy distinta ahora respecto a hace un año. En ese sentido, habló de la importancia de los tests para detectar si alguien está contagiado o no, y señaló que en EE.UU. se están haciendo 11 millones de pruebas de covid al día.

"Además, estamos en proceso de añadir 500.000 tests adicionales. Por tanto, vamos a ser capaces de controlar esto, la nueva normalidad no va a ser lo que es ahora, va a ser mejor", zanjó. EE.UU. es el país más afectado por la pandemia, con más de 58,6 millones de contagios y más de 800.000 fallecidos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Al igual que en otras naciones, la expansión de la variante ómicron ha causado un aumento de los casos en EE.UU. -que tan solo el lunes superó el millón de infecciones- así como de las hospitalizaciones y las muertes.