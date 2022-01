Hay tres fechas que Sonia recuerda bien: septiembre de 2020, enero de 2021 y el pasado mes de diciembre. Las tres veces que, en principio, tuvo covid. La primera coincide con la prueba que le realizó la empresa antes de volver presencialmente al trabajo. "Me hicieron una analítica y salió que tenía anticuerpos, pero yo no sé cuándo lo pasé porque no tuve síntomas", explica esta joven andaluza a 20minutos. "Supongo que me contagié, pero tengo dudas".

Cuatro meses después, allá por el 20 de enero de 2021, con la curva de la tercera ola en ascenso, no había duda posible: dolor de garganta, dolor de lengua (propio de la variante británica)... y PCR positiva. Tras ella, su novio, que estuvo dos días en la cama con fiebre bastante alta.

SONIA Andaluza. Reinfectada dos veces Dio positivo en anticuerpos en 2020 y dos veces en PCR en 2021. La última vez, en diciembre del año pasado, los síntomas fueron mucho más leves. "Lo pasé como un resfriado".

El pasado mes de diciembre, casi cuando se cumplía un año de aquella infección, la historia se volvió a repetir. "Mi novio y yo fuimos en el puente a cenar con siete amigos y cinco dimos positivo días después". Tercera vez para ella, segunda para él. Los dos están vacunados.

Su caso es similar al de su amiga Cristina, granadina afincada en Madrid. En junio de 2021, la prueba serológica salió positiva en los dos tipos de anticuerpos que detecta, uno de los cuales indicaba que había pasado la covid recientemente, tal y como le explicó su médico. "Fui totalmente asintomática, no sé cuándo lo cogí".

Cristofer Madrileño, 30 años. Contagiado dos veces. La primera vez que dio positivo en un test de antígenos fue el 30 de diciembre de 2020. La segunda, el pasado 5 de enero. "Yo sabía que iba a caer, era lógico porque tenía varios positivos alrededor". Aunque la historia se repetía, los síntomas no. Durante la primera infección perdió el gusto y el olfato. Con la segunda, desarrolló tos, picor de garganta y escalofríos.

El 21 de diciembre, ya vacunada y tras un fin de semana de varios eventos sociales, Cristina decidió hacerse una PCR antes de ir a Granada a ver a su familia. Resultado: positivo. "Esta vez sí he tenido síntomas, pero muy poca cosa. Algo de tos y fiebre bajita".

El caso catalán

Las historias de Cristina, Sonia y Cristofer no son únicas. Como ellos, miles de personas se han reinfectado en España, aunque por el momento se desconoce el número exacto. Cataluña arrojó algo de luz hace unos días, cuando se convirtió en la primera comunidad autónoma en facilitar cifras hasta la fecha: 28.402 desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 2% del total de positivos en la región. Este dato contrasta con el del último informe del Instituto Carlos III sobre la situación covid, publicado a principios de diciembre, en el que figuran tan solo 13.215 en todo el país.

Las reinfecciones no entienden de edad Los datos que ofreció hace unos días la consejería de Salut indican que las reinfecciones se producen a cualquier edad. En Cataluña, el 8% de los contagiados menores de 50 años está en esa situación, un porcentaje que desciende al 5,25% en los mayores de 50. “Está ocurriendo en todo tipo de individuos”, detalla Moreno, “no solo en los más mayores, también en gente joven perfectamente inmunocompetente”.

La inmensa mayoría de los casos catalanes, según explicó en rueda de prensa la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, son personas que experimentaron la infección dos veces. Sin embargo, hay 330 que pasaron la enfermedad hasta en tres ocasiones y existe una que la sufrió cuatro. Es decir, haber tenido covid, no te libra de ella.

Más que antes

"Ese caso concreto es excepcional", detalla Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal. "Una de dos: o ese individuo no desarrolla inmunidad por la razón que sea o hay algún otro motivo, porque eso ya desafía a la lógica y a la ciencia".

Lo cierto es que las reinfecciones han sido un misterio desde el inicio de la pandemia. Moreno, sin ir más lejos, explicó hace un año a este periódico que existían, pero que eran poco probables. "Se tratan con escepticismo porque en torno a ellas hay todavía muchas incógnitas", comentó entonces.

Diez meses después, esos interrogantes no han desaparecido, aunque ahora hay más certezas. "Se están viendo con más frecuencia", asegura.

Pero ¿por qué se producen? ¿La culpa la tiene ómicron o la inmunidad limitada de las vacunas? Todo parece indicar que se trata de una combinación de ambas. "Lo que se cree es que la protección, tanto la que confiere la infección natural como la que confieren las vacunas, disminuye con el tiempo", detalla. "Pero también puede ser que algunas variantes creen una brecha y escapen a los anticuerpos".

Más precoz

Esto último explicaría por qué José María Molero, portavoz de enfermedades infecciosas de la SemFYC (Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria), está diagnosticando "más casos de reinfección ahora con la variante ómicron que con delta y de forma más precoz". "Antes los veíamos unos seis meses después de la primera infección, que es cuando sabemos que disminuye la protección, pero tampoco de manera muy frecuente. A lo mejor había alguno en el quinto mes, pero muy escasamente. Ahora los vemos más a menudo e incluso por debajo de los tres".

Varios estudios internacionales, de hecho, refuerzan esta idea. Si antes haber pasado la infección otorgaba una protección similar a las dos dosis de las vacunas de ARN Mensajero (70-80% frente al 90% de Pfizer o Moderna), esa inmunidad se desploma con ómicron hasta el 15-20%.

"Es cinco veces más probable que un paciente se reinfecte con esa variante que con alfa o delta", especifica el portavoz de la SemFYC. De hecho, del total de casos catalanes, la mitad ya son por ómicron. Es decir, que en mucho menos tiempo ha provocado más. La OMS ya avisó de esto en noviembre, cuando aceptó que las reinfecciones se estaban disparando a raíz de la cepa sudafricana, más transmisible que sus predecesoras, aunque aparentemente menos letal. Hasta ese momento, el organismo las consideraba casi una excepción.

Ahora bien, ¿serán cada vez más habituales? Moreno, del hospital Ramón y Cajal, cree que no. "Vamos aprendiendo con cada ola y se están poniendo dosis de refuerzo porque se ha visto que, por ejemplo, frente a ómicron, es necesario tener protección suficiente. Deberíamos poder evitarlo de esta manera".

Sin embargo, Molero, de la SemFYC, alerta: "Hemos llegado a ver casos de gente contagiada de nuevo un mes o dos después de haberse puesto la vacuna o haberse contagiado en un primer momento".

La buena noticia es que, por lo general, los pacientes suelen presentar cuadros más leves. "En dos o tres días, la mayoría de los síntomas se han ido", agrega. "Puede persistir la tos, pero no dura como al principio. No sabemos muy bien si es por la propia cepa o por las vacunas. Probablemente sean las dos cosas".

Incógnitas aparte, los expertos insisten: mascarilla, distancia y ventilación. Haber pasado la covid ya no es lo que era.

