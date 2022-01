Biden culpa a Trump del asalto al Capitolio y le acusa de crear una "red de mentiras" y de anteponer su "ego herido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha responsabilizado este jueves al expresidente Donald Trump (2017-2021) de crear una "red de mentiras" sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace exactamente un año.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió", ha señalado Biden en un discurso desde el Capitolio, en el primer aniversario del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos. También la videpresidenta, Kamala Harris, se ha pronunciado junto al presidente sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 y ha recalcado que lo ocurrido refleja "la fragilidad de la democracia".

Aunque no ha mencionado por su nombre a Trump, Biden ha dedicado buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, que justo antes del asalto alentó a sus seguidores -congregados en Washington- a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se refrendara el resultado electoral.

"El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios", ha resaltado Biden.

Asimismo, ha denunciado que Trump y sus aliados han decidido que "la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones", en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el sufragio de las minorías y las personas con menos recursos económicos.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió"

"No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites", agregó.

La democracia, "en riesgo"

Visiblemente irritado, el presidente ha insistido en que hay "cero pruebas" de las denuncias de fraude electoral que Trump difundió tras las elecciones de 2020, y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios.

"Él no solo es un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas", ha subrayado.

Biden ha prometido mantenerse alerta ante la posibilidad de que la oposición republicana pueda intentar dar la vuelta a un posible resultado que no les favorezca en los próximos ciclos electorales: las legislativas de noviembre de este año y las presidenciales de 2024. "Defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia", ha recalcado.

Ha remarcado que "la promesa de la democracia está en riesgo" tanto en Estados Unidos como en el mundo, donde, a su juicio, se libra una batalla ideológica contra las "autocracias" de países como China y Rusia.

"Nunca otro día como el de hace un año"

Además, Biden ha asegurado que reza para que nunca se repita algo similar a la toma de la sede de la democracia estadounidense por parte de los seguidores del expresidente Trump (2017-2021), en el primer aniversario de esa fatídica jornada.

"Estoy rezando para que nunca tengamos otro día como el día que tuvimos hace hoy un año"

"Estoy rezando para que nunca tengamos otro día como el día que tuvimos hace hoy un año. De eso voy a hablar", ha dicho Biden en declaraciones a la prensa al llegar al Capitolio, donde se disponía a dar un discurso sobre las secuelas que dejó el asalto a la sede del legislativo.

"El asalto refleja la fragilidad de la democracia"

Por su parte, minutos antes de la intervención del presidente en los actos previstos para la "reflexión" y el "recuerdo" de lo sucedido, Harris -que estuvo presente el 6 de enero del año pasado en la sede del Congreso antes y después del asalto- ha afirmado que lo ocurrido "refleja la fragilidad de la democracia".

La vicepresidenta ha instado a no permitir que el futuro de la nación sea decidido por aquellos que quieren silenciar las voces de los estadounidenses, revocar los votos y difundir mentiras y desinformación. En ese sentido, ha apuntado a "una facción radical", que, ha agregado, puede haber surgido recientemente, pero cuyas raíces son "profundas y antiguas".

Ha indicado, además, que "los extremistas" que hace un año irrumpieron en los pasillos del Capitolio no solo tenían como objetivo las vidas de los "líderes elegidos" en las urnas. "Lo que buscaban no era solo degradar y destruir un edificio (...), lo que asaltaron fueron las instituciones, los valores, los ideales de generaciones de estadounidenses", ha recalcado la vicepresidenta.

Harris ha hablado también en su alocución del proyecto de ley de derechos civiles, que se encuentra actualmente en el Senado, y ha urgido a los estadounidenses a hacer algo: "No podemos sentarnos a un lado".

"Debemos unirnos en defensa de nuestra democracia para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la calma doméstica"

"Debemos unirnos en defensa de nuestra democracia para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la calma doméstica, proporcionar una defensa común, promover el bienestar general y asegurarnos las bendiciones de la libertad para nuestra prosperidad y posteridad", ha pedido.

En el último año, los republicanos han bloqueado dos proyectos de ley, impulsados por los demócratas para contrarrestar las restricciones al voto que han impuesto en los últimos meses los conservadores a nivel estatal, que limitan el sufragio de hispanos, afroamericanos y personas con menos recursos económicos.

Los conservadores aseguran que su objetivo es frenar irregularidades, pero los demócratas creen que su verdadera meta es acabar con los controles que impidieron a Trump revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Biden.

Cinco fallecidos y 140 agentes heridos

El 6 de enero del pasado año, unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense frente al candidato republicano en las elecciones de noviembre de 2020.

El expresidente, que se negó a aceptar su derrota contra Biden en las elecciones, dio un mitin ante sus seguidores justo antes del asalto, en el que alentó a la multitud a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se certificara el resultado electoral.

Un año después, la trágica jornada, que dejó cinco personas fallecidas y 140 agentes heridos, continúa marcando gran parte de la agenda política de Estados Unidos.