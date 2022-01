Los peores desastres de los concursantes en 'Celebrity Bake Off': ojos irritados, cosas quemadas...

Si por algo se han caracterizado los concursantes de Celebrity Bake Off España es por estar a un gran nivel y demostrar que con la repostería se apañan la mar de bien. Uno de los jueces del concurso Frédéric Bau (maestro chocolatero y director de L’École du Grand Chocolat) decía en la presentación que "el nivel que he visto en el Celebrity Bake Off de España no lo había visto en el formato profesional de Francia".

Y sin embargo, Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada no se han podido librar de meter la pata en alguna de las pruebas a las que les ha sometido el concurso de Amazon Prime Video que presentan Paula Vázquez y Brays Efe.

La plataforma ha publicado un vídeo en el que puede verse, por ejemplo, cómo Esperanza Aguirre desparrama su tarta de queso al tratar de emplatarla. A la expresidenta de la comunidad de Madrid también le pasó la típica metedura de pata de quemar algo en el horno, uno de los fallos más comunes, que también sufrieron Yolanda Ramos o Esti Quesada, por ejemplo.

Esta última incluso llegó a irritarse los ojos al abrir el horno en el que preparaba tejas de almendra y darle de lleno en la cara el vapor y el humo de la preparación calcinada.

Iturralde dejó una bandeja con dulce sobre la vitrocerámica encendida, por lo que la cosa acabó en una especie de "Alien" y Capdevila trató de resolver el problema con una masa desparramada disimulándola debajo de una cobertura, con dudoso resultado.

El dulce y el picante puede ser una buena combinación, excepto si, como Adriana Torrebejano, le pones demasiado. Chenoa tuvo problemas con el relleno de sus bombones, que parecían "comida de bebé".

Pablo Rivero vio cómo el bizcocho de su tarta red velvet se partía en pedazos al dividirlo y Velencoso decidió echar la cobertua a un helado de cucurucho como si tratara de ahogarlo, entre otros fallos.