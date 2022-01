Tamara Gorro rompe su silencio: "No es nuestro mejor momento anímico, pero lo importante es que estamos unidos"

Tamara Gorro ha reaparecido en su cuenta de Instagram tras dos días de silencio. A comienzos de año publicó un emotivo vídeo anunciando que ella y su marido, Ezequiel Garay, habían decidido darse un tiempo y separarse tras 12 años de relación.

La noticia cayó como un jarro de agua fría a sus dos millones de seguidores que no se esperaban esta crisis matrimonial y desde entonces ha recibido muchos comentarios apoyándola en su decisión y agradeciendo que visibilizara este tipo de problemas tan habituales en las parejas.

Por eso, este miércoles ha acudido a las historias para agradecer las palabras de la gente: "No puedo daros las gracias, es una palabra insuficiente para trasmitir todo lo que siento".

"He recibido mensajes de compañeros que jamás me imaginaría que me han sorprendido muchísimo", ha confesado, haciendo referencia a artistas como Chenoa, Chayo Mohedano, la influencer Marta López Álamo o miembros de Telecinco como Tania Llasera que han expresado su dolor.

Ha señalado que si ha estado desaparecido es porque "no es nuestro mejor momento anímico", incluyendo a su ahora expareja: "Lo importante es que estamos unidos".

Promete volver a retomar su actividad en la cuenta rápida y además ha mostrado que la buena relación continúa con Garay y por eso este "día mágico" irán juntos a ver la cabalgata con sus dos hijos "para potenciar la ilusión".