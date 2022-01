Como cada principio de año desde 2014, Cristina Pedroche es uno de los nombres propios de estos primeros compases de 2022. La madrileña, que ha batido todos los registros de Antena 3 en estas Campanadas, logrando un histórico sorpaso sobre TVE, ha reflexionado sobre cómo está viviendo el éxito y lo que significó en esta ocasión estar al frente de la noche más especial del año.

Unas palabras a las que han reaccionado muchos rostros famosos. Entre las diferentes opiniones destaca la de Miguel Ángel Silvestre. El actor ha reproducido la conversación que tuvo con su madre nada más ver a la vallecana en pantalla.

"Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije: –Mamá, mira qué guapa, mira que... que... bonita está. –Sí, cariño. Está guapísima", revela el intérprete, que continúa. "Ya, mamá. Pero me refiero a Ella, es... Preciosa por dentro, qué luz tan bonita tiene, qué energía, qué verdadera es... ¡Qué Todo! –Sí, está radiante... ¡Es la bomba esta chica!".

Con esta forma, además de reconocerle su trabajo, el actor intenta animar a la presentadora, que en su texto reflexivo desvela sentirse mal por ciertos comentarios o gestos de algunas personas.

"Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles", reconoce la colaboradora de Zapeando. "Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal".

Según señala The Objective, se estima que Cristina Pedroche cobra alrededor de unos 60.000 euros por estar en directo desde la Puerta del Sol, llegando casi al doble de lo que cobrarían otras presentadoras en la misma noche del año, cuyo sobresueldo llegaría a los 30.000 euros, excluyendo, eso sí, a Anne Igartiburu, ya que se estima que la cifra "es bastante superior a los 30.000 euros por cabeza".