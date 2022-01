Kiko Hernández enseña su impresionante chalet, valorado en 2,5 millones de euros

La vida le sonríe a Kiko Hernández. Triunfa en televisión desde hace dos décadas, en las que no ha dejado de trabajar como colaborador e incluso presentador, ahora ha dado el salto al mundo de la interpretación a través del teatro y, en el plano más personal, es feliz junto a sus dos hijas, Abril y Jimena.

Por si fuera poco, el tertuliano, que admite estar viviendo una de las etapas más felices de su vida, ha estrenado casa, un impresionante chalet que ahora muestra en las páginas de la revista Diez Minutos.

Según cuenta la revista, la propiedad cuenta con 700 m2 de vivienda y más de 3.000 m2 de parcela y su valor en el mercado actual es de 2,5 millones de euros.

Además, el nuevo hogar de Kiko Hernández tiene siete habitaciones y siete baños, piscina cubierta, un espectacular jardín.

Según cuenta, todo lo hace por y para sus hijas, que están a punto de cumplir cinco años. "Esto lo hago por mis hijas, porque tengan su jardín. ¡Y bendito sea Dios! Yo he vivido siempre sin ser pretencioso y me pongo en la piel de mucha gente en la pandemia… Soy un afortunado de la vida, pero nadie me ha regalado nada, es que parece que ahora tienes que pedir perdón por tener jardín…", confiesa a la publicación.

Precisamente para ellas ha ido uno de los rincones más especiales de la casa, su propia habitación, así que les ha montado una verdadera habitación de princesas con baño infantil incluido.