El debate de la energía nuclear: entre el miedo a que se repita Chernobyl, la transición y la poca contaminación

El debate sobre la energía nuclear va a marcar la agenda a nivel europeo en los próximos meses dentro del marco de la transición ecológica. Y hay dos bandos: de un lado, los que apoyan utilizarla como energía "de transición" hasta que se puedan impulsar del todo las renovables. Estos la consideran una energía limpia, definición a la que se ha sumado la Comisión Europea, que ha lanzado una propuesta -todavía en forma de borrador- para tratarla como "energía limpia". Francia lidera ese 'equipo'. En el otro lado están los países que no se suben a la idea lanzada por Bruselas y ven la nuclear más como un freno a la transición que como un impulso. Es el caso de Alemania, pero también de España.

Y es que, ¿cuál es el panorama de la energía nuclear en nuestro país? En España se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares, situadas en cinco emplazamientos, dos de las cuales disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman siete reactores de agua ligera, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 Megavatios. Además, el sector genera 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso sí, hay un calendario para el cierre: todas dejarán de funcionar, según lo previsto, entre 2027 y 2035. Es decir, en el mejor de los casos a la energía nuclear en España le quedan 13 años y solo cinco si se acelera el proceso. Con todo, ahora mismo más del 20% de la electricidad que se consume en España proviene de las centrales nucleares, según las estadísticas de Red Eléctrica de España.

El debate viene de la llamada taxonomía verde europea, que es el conjunto de actividades económicas consideradas como sostenibles, con el objetivo de apoyarse en ellas para desarrollar el Pacto Verde Europeo. Así, el borrador de Bruselas defiende la opción de dar la calificación de "verde" a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kw/h, según el documento, que todavía tiene que pasar por los 27 Estados miembros y por el Parlamento Europeo y que, dada esa circunstancia, no es ni mucho menos definitivo.

Con esta calificación se podrían obtener licencias de construcción hasta 2030, siempre que exista un plan para cambiar a energía renovable o de bajas emisiones antes de finales de 2035. Así, la energía nuclear podría ser considerada "sostenible" siempre que las nuevas centrales que obtengan los permisos hasta 2045 cumplan una serie de condiciones para evitar un daño importante al medio ambiente y a los acuíferos.

La posición del Gobierno español es clara, y posicionándose del lado de Alemania considera que la calificación de la nuclear como energía "verde" es "un paso atrás". El Ejecutivo, a través de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no considera que "ni el gas ni la nuclear" sean energías de transición, aunque no se cierra a que "se sigan haciendo inversiones en ellas". Pero sentencia que "no son energías ni verdes ni sostenibles". Yolanda Díaz, en este sentido, es todavía más dura y asegura que está en juego el Green Deal (el gran avance que busca la UE en transición ecológica). "Europa todavía tiene la oportunidad de reconsiderar esta decisión para evitar alejarse de la evidencia científica y la demanda social. Tenemos la responsabilidad política de perseguir un Green Deal transformador y ambicioso para la ciudadanía europea", espetó la vicepresidenta segunda.

La patronal, en todo caso, es cauta. El Foro Industrial de Energía Nuclear, consultado por 20minutos, reitera que en la propuesta de la Comisión "no hay grandes cambios" y por ejemplo "no se habla del calendario". No quieren entrar en la posición del Gobierno, pero sí reconocen que desde el Ejecutivo "se mantienen abiertos a hacer inversiones". Para ellos, el borrador de Bruselas "es un espaldarazo" pero "no pasa del blanco al negro". E insisten: "Para España apenas supone cambios". El problema, sentencian, "se lo pueden encontrar los países que quieran abrir nuevas centrales nucleares". Con todo, reiteran que la energía nuclear no es contaminante y "no genera residuos como para que no sea incluida en esa taxonomía".

Energía nuclear en España. Carlos Gámez

Isabel Valverde, consultora de energía en Kreab, explica, por su parte, que "las conclusiones del Joint Research Centre [el servicio científico de la Comisión Europea] dicen que sí que es una energía verde". Y a título personal considera que la posición de España debería ser otra. "Yo creo que no tiene sentido que España se posicione en contra de considerar la energía nuclear como verde. Una de las cuentas pendientes de España son las interconexiones con Francia, y Francia va a tirar mucho evidentemente de la nuclear", comenta Valverde.

Sobre los contras que puede tener esta energía, la experta apunta que la opción "de una catástrofe nuclear es remota, hemos dejado Chernobyl muy lejos así que yo creo que sí que tenemos que considerarla como verde", insiste y añade que aunque Alemania lo tiene en cuenta "no creo que sea un elemento a valorar".

También se refiere Valverde a la densidad que ha adquirido el debate en las últimas semanas. "Creo que no se explica bien, pero creo que también depende mucho de la posición de cada país. España por ejemplo está muy avanzada en renovables y quizás no tenga mucho sentido abrir nuevos reactores nucleares", sostiene. Pero si nos vamos a Alemania "tiene una alta dependencia del carbón, pero es cierto que para ellos tiene sentido que esa energía de transición sea el gas y no el carbón". En Francia, en cambio, "sí hay una tradición nuclear vastísima". Valverde lo tiene claro: "Esto al final hay que entenderlo en clave política, el rifirrafe e intercambio de favores entre Francia y Alemania, incluyendo gas y nuclear para llegar a un acuerdo para el que llevan tres años".

El caso de España, además, es delicado. "En el momento en el que se empiecen a apagar los reactores nucleares en España, vamos a necesitar gas (considerada por la taxonomía como transicional y solo hasta 2030). La única otra energía de transición que tenemos va a ser importando gas, y el gas contamina. Menos que el carbón, sí, pero contamina", sentencia la analista.

Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, da la visión contraria. "La energía nuclear no es verde porque necesita el tratamiento de unos residuos de cientos de miles de años y que necesita cementerios. Deja una herencia maldita, por eso no puede ser verde", sentencia ya de primeras. Para la ONG, "el camino debería ser el cierre", y pone el ejemplo de que "Portugal no tiene centrales nucleares, no las ha tenido nunca", y, en cambio, "puede encender la luz perfectamente".

Blanco argumenta además que "ya hay planteada" una transición. "Si coges el calendario de cierre y hasta 2037, 2038, 2039, 2040 no cierra la última [central] del todo, con lo que hay una transición. No estamos dejando a España sin transición. Tenemos un calendario de cierre y los reactores tienen un permiso de explotación de casi 50 años y no se las puede tener abiertas mucho más".

La analista avisa de los peligros. "Están también almacenando residuos radiactivos de alta dentro de unos almacenes que se tuvieron que construir porque están llenas las piscinas. Es la hora de cerrar", prosigue, y acaba con una opinión: "La potencia que están dando las nucleares la pueden suplir perfectamente las renovables. Claro, hay que ampliar las renovables y ahora parecen que han salido enemigos de las renovables". Blanco, asimismo, lamenta que los países "no tienen en cuenta que pueda existir un accidente nuclear y hay que reconocer que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido y en España tuvimos uno en Tarragona". Y termina: "La historia está ahí".