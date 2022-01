Logan Paul, conocido youtuber estadounidense con más de 23 millones de suscriptores ahora reconvertido en boxeador, no ha tenido problema en confesar a sus seguidores de Instagram que ha pasado unas Navidades que no le desea a nadie. Pero también ha explicado que es algo a lo que está ya acostumbrado.

Y es el que el influencer, con más de 21 millones de seguidores en la red social, publicó este fin de semana un post en el que confesó que había decidido intentar eliminar su adicción a las drogas y, por ello, el 24 de diciembre dejó de fumar marihuana.

"He tenido un síndrome de abstinencia bastante desagradable (pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad extrema)", aseguró. "De lejos, la semana más dura de 2021 para mí".

Pero, además, el día 31 fue especialmente terrible para él: "Me intoxiqué con la comida (lo cual es extraño porque todo lo que comí fue un pequeño croissant y un café con leche por la mañana). Vomité más de 40 veces y me pasé la noche sudando en la cama".

"Todas las farmacias estaban cerradas, así que no pude conseguir ninguna medicina. Estaba tan deshidratado que rogué a la única ambulancia de urgencias de la ciudad que me conectara a una vía para poder reponer fuerzas y salir con mis amigos. Me dijeron que no era posible si no me llevaban al hospital", reveló.

Aun así, el youtuber se puso el traje e intentó ir a la fiesta que tenía programada, pero se dio cuenta de que no se encontraba bien y, volviendo sobre sus pasos a casa, volvió a vomitar otras cinco veces.

"Casualmente, este es el tercer Año Nuevo consecutivo en el que estoy mortalmente enfermo, así que pensé: quizás la vida ha hecho que el comienzo de los últimos años sea una pesadilla para mí, así que aprecio los 364 días restantes", teorizó Logan Paul. "Solo se puede subir desde este punto".