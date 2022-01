La triste pérdida para Pilar Rubio y Sergio Ramos que empaña su inicio de año: "El líder de la manada"

Pilar Rubio y Sergio Ramos han comenzado el año con una mala noticia. Uno de sus muchos perros, Jagger, ha fallecido, con lo que deja totalmente devastada a la pareja, que se ha despedido de él en las redes sociales.

"Me quedo con estos momentos… no me salen las palabras… Te quiero. Descansa en paz", escribía la colaboradora de El Hormiguero, adjuntando una bonita foto de ella con su mascota.

Por su parte, el futbolista le dedicaba un par de stories. "El líder de la manada", le tilda el jugador del PSG a modo de homenaje mientras muestra vídeos y fotos del can.

La pareja, que cuenta con otros siete perros más -Tango, Chulo, Zafiro, Lizzy, Bella, Tana y Lobo-, ha querido disfrutar del calor en los últimos días del año. Así, Rubio y Ramos han viajado hasta una playa desierta a la que se han referido como "paraíso".

Allí, el deportista ha presumido de las vistas en sus historias de Instagram, donde también ha compartido un romántico momento con su pareja. Mientras la colaboradora de El Hormiguero jugaba con uno de los pequeños en el agua, Ramos grababa y le pedía un tierno beso a Pilar.

Han mostrado cómo todos los pequeños disfrutaban del mar mientras ellos estaban completamente vestidos. En una publicación, con los niños ya secos y envueltos en la toalla, han posado para un adorable retrato familiar donde, de nuevo, ha recalcado que estar con ellos también es un "paraíso".