Un incendio alcanza el edificio del Parlamento de Sudáfrica y destruye parte de la zona histórica

Un incendio se ha desatado a primera hora de este domingo en el edificio del Parlamento de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y aún continúa fuera de control. Todavía se desconocen las causas que han provocado las llamas, aunque hay un hombre de 51 años que está siendo interrogado por las autoridades, según informa News24.

El incendio se ha originado en las oficinas de la tercera planta y se ha propagado hacia el gimnasio. La zona del tejado se ha incendiado y el edificio de la Asamblea Nacional también está ardiendo, según un comunicado recogido por el portal sudafricano News24.

El equipo de bomberos y de rescate de la ciudad ha recibido la llamada a las 05.03 hora local, continúan sofocando el incendio, mientras que la Policía patrulla el recinto y ha acordonado la zona.

El edificio del Parlamento en Ciudad del Cabo está dividido en tres partes, la más antigua fue construida en 1884. Las partes mas recientes datan de las décadas de 1920 y 1980.

La ministra de Obras Públicas e Infraestructura, Patricia De Lille, ha confirmado que las llamas han provocado el derrumbe de "parte de los techos de la Asamblea Nacional", según declaraciones recogidas por el portal de noticias News24, al tiempo que ha evitado especular sobre las causas del incendio, ahora mismo bajo investigación.

"El asfalto del tejado se está incluso derritiendo, una indicación del intenso calor. Hay informaciones de algunas paredes que muestran grietas, lo que podría indicar un colapso", advirtió Jermaine Carelse, portavoz del servicio de Bomberos y Rescate de Ciudad del Cabo.

De igual modo, la presidenta del Parlamento, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ha pedido a la población que no difunda rumores sobre los motivos de las llamas. "Ruego a los que están en las redes sociales que tengan cuidado de no especular sobre un ataque hasta que no aparezca un informe que lo ratifique", ha solicitado.

Según fuentes de la cadena sudafricana, el fuego ha destruido el tercer piso del Antiguo Edificio de la Asamblea, incluido el espacio de oficinas y el gimnasio, y que se suman a grandes daños en las oficinas adyacentes.

A través de imágenes compartidas por los sudafricanos en las redes sociales, se pueden ver grandes llamaradas y una enorme humareda que se eleva por encima del edificio.

Humareda generada por el incendio en el Parlamento de Sudáfrica. EFE

Si bien De Lille había informado en un primer momento de que los bomberos estaban ultimando las tareas de extinción, posteriormente el responsable de seguridad de la Alcaldía de Ciudad del Cabo, JP Smith, ha declarado ante los medios que "el fuego todavía no ha sido contenido". De Lille se ha ceñido finalmente a esta última valoración.

Según informan medios locales, el fuego ya ha sido controlado en la sección antigua y los bomberos están ahora tratando de contenerlo después de que alcanzara el edificio de la Asamblea Nacional, la cámara baja del legislativo sudafricano.

La Ciudad del Cabo sufrió un incendio forestal el pasado 18 de abril en las laderas de Table Mountain de Ciudad del Cabo que se extendió a la Universidad de Ciudad del Cabo, quemó la histórica biblioteca del campus y obligó a evacuar a los estudiantes.