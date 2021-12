Icomos España, asesor de la Unesco, no da 'luz verde' al cambio de puertas de la Catedral de Burgos

Icomos España, asesor de Unesco en materia de patrimonio, no ha dado ‘luz verde’ al cambio de las puertas de madera de la Catedral de Burgos por las de bronce que está realizando el artista Antonio López por encargo del Cabildo del templo y el Arzobispado.

El presidente de Icomos España, Jordi Tresserras, ha asegurado a EFE que mantuvo conversaciones con el Cabildo en octubre de este año y ya les indicó que, según su criterio, las puertas no deberían cambiarse en las condiciones que se plantean.

Las puertas de bronce no irían acorde con la fachada

“Pueden hacer las puertas que quieran, pero las que proponen no son sencillas e impactan sobre la fachada, que no se puede modificar porque las puertas actuales de madera ya estaban ahí cuando la Catedral se incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad y no pueden cambiarse, salvo que sufran un daño grave, porque de otra forma se pondría en riesgo la catalogación del templo”, ha explicado Trasserras.

Tras reconocer que su informe no es vinculante, el presidente de Icomos ha detallado que el Cabildo todavía no ha iniciado los trámites para solicitar a la Comisión de Patrimonio de Castilla y León la autorización para el cambio de puertas.

En todo caso, si el Gobierno autonómico autorizara el cambio tendría que informar a Unesco, que nombraría un experto de Icomos Internacional, cuya valoración sí sería vinculante.

Aún en el “improbable caso” de que se recibieran todas las autorizaciones para el cambio de las puertas, Trasserras se muestra convencido de que no sería posible antes del 20 de julio de 2022, cuando finaliza el VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral.

El presidente de Icomos España ha asegurado que ya informó al Cabildo y al Arzobispado de su apoyo a la exposición en algún lugar de las puertas en el caso de que no reciban la autorización, aunque siempre que no impacten en la vista de la Catedral.

“No son puertas normalitas, son auténticas esculturas con un valor artístico brutal, pero es la Catedral la que tiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad, no la obra de Antonio López, independientemente de su calidad artística”, ha explicado Trasserras.

El Déan de la catedral opina que enriquecerían el valor del templo

Asegura que tampoco entiende la razón de argumentar que las puertas, que cuestan 1,2 millones de euros cubiertos con donativos de empresarios, son necesarias para atraer más visitas a Burgos, cuando se trata de un lugar con tres patrimonios de la humanidad -Atapuerca, el Camino de Santiago y la Catedral- y cuyo principal templo no solo está protegido por sí mismo, sino también porque es el “elemento emblemático” del Camino de Santiago.

Mientras tanto, continúa el proceso de elaboración de las puertas, que sustituirán a las de la fachada de Santa María, actualmente ‘Puerta del Perdón’ en el Año Jubilar declarado por el Vaticano.

El Deán de la Catedral, Vicente Rebollo asegura que ya se ha fundido una de ellas y está a punto de fundirse la segunda de menor tamaño, por lo que solo quedaría pendiente la puerta central, la de mayores dimensiones.

Cree que el cambio de puertas enriquecería el valor artístico del templo, dado que las actuales de madera no son las originales y apenas tienen valor.