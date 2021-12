"Me acosté con dos primas en Nochebuena", estas son todas las revelaciones de 'Secret Story'

La mecánica de Secret Story incluye que los concursantes oculten secretos a la vez que tratan de descubrir los de sus contrincantes. Pero además de los secretos oficiales con los que los famosos del reality concursaron, este jueves salieron a la luz otros tantos, en el último debate del programa.

El presentador, Carlos Sobera, fue desgranando los nuevos y sorprendentes datos de las biografías de los concursantes. Los repasamos todos y les ponemos nombre:

"Nos hemos hospedado en la casa de un presidente europeo", era el secreto de los Gemeliers, que contaron que en una ocasión se alojaron en casa del expresidente de Italia, Silvio Berlusconi, pues su representante de entonces era Luna Berlusconi.

"Una madame muy cotizada me ofreció un trabajo", era el secreto de Isabel Rábago. "Me ofreció trabajo aquí y fuera de España", confesaba la periodista, que rechazó el ofrecimiento.

"Colaboré en un trasplante de corazón", revelaba Canales Rivera, que se hizo íntimo amigo de un cardiólogo de Ecuador que tenía que realizar un trasplante y que invitó a Rivera a presenciar la operación. "Me puso el corazón en la mano", contó el torero.

"Mis pies son objeto de deseo", contaba Cristina Porta. "He tenido problemas con los pies, porque en webs como pies.com están mis pies", confesaba la periodista, a la que le han ofrecido trabajos de modelo de pies.

"Tengo fantasías con Tylor Lanister", decía sobre ese personaje de Juego de Tronos Fiama. "Me encanta, su ironía y el personaje me vuelve loca, es el primer amor de mi vida y el segundo es el doctor House", decía la joven.

"He hecho el amor en una moto en marcha", era el secreto de Sofía Cristo. La DJ contó que lo hizo "cerca de la calle Luchana". Ella iba de paquete en la moto y mientras su pareja conducía, Sofía tocaba las partes íntimas de ella.

"Me acosté con dos primas en Nochebuena", reveló Julen de la Guerra. "Era mi época de salir con los amigos, de pasarlo bien y conocí a dos chicas que eran primas", aclaraba.

"Enterré a mi madre y me fui a Fabrik", contaba el DJ Chimo Bayo, que tras acudir al entierro de su progenitora tenía contratada una sesión en la conocida discoteca. "Por contratos profesionales no solo tenía que ir a Fabrik, es que tuve que pinchar en Valencia al día siguiente", contaba el profesional.

"Me monté una orgía con mi primo en el jacuzzi", reveló Miguel Frigenti. "Fue en 2017, yo no había vivido mucho y me fui de vacaciones a un hotel gay y estando un poco piripi descubrí un poco mi sexualidad. Mi primo con unos y yo con otros", aclaraba el colaborador.

"He sido confidente de Gina Llollbrigida en la intimidad de su casa", decía para acabar Luis Rollán. "Me recibió en Roma en su casa para una entrevista y me contó de todo", decía el periodista.