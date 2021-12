El drama de Miguel Frigenti y Cristian Suescun sigue sin encontrar una solución aparente. Suescun acusó a Frigenti de haberle sido infiel a su novio, teniendo videollamadas eróticas con él. Frigenti lo negó todo... y ahora Suescun ha acudido a Sálvame con pruebas: los extractos bancarios de los supuestos ingresos que le hizo Frigenti a cambio de las videollamadas.

Pero el colaborador de Sálvame y exconcursante de Secret Story sigue insistiendo en que es mentira. "No voy a permitir que se falsifique algo así en mi nombre. Él tendrá que demostrar si yo he hecho algo o no. Este señor tenía que haber traído la conversación de whatsapp, o abrirme el Bizum delante de mí. Eso es un pantallazo. ¿Le han grabado acaso dentro del banco?".

"Lo voy a denunciar, es que así voy a demostrar la verdad. Le voy a decir a mi abogado que lo vaya preparando" ha amenazado Frigenti. Ha insistido tanto en su inocencia, que hasta ha tenido que pelearse con su pareja, Nuha. "Si te crees todo esto, es que te dejo, así te lo digo".

A raíz de toda la polémica, Sálvame ha querido llevar a Frigenti en directo a una comisaría de policía para interponer su denuncia contra Suescun. ¿En qué acabará todo el drama entre ambos? ¿Se sabrá por fin la verdad?