Las pastillas de lavavajillas de Finish vuelven en oferta a Amazon: 110 pastillas por menos de 15 euros

En Navidad, los comensales en la mesa se multiplican y, aunque estamos encantados de que agasajen nuestras elaboraciones. Y es que, de esta forma, sacaremos partido al nuevo robot de cocina que hemos nos hemos autorregalado estas fechas. Sin embargo, esto se traduce irremediablemente en mayor suciedad en nuestra casa. Por mucho que le demos a cada invitado unas zapatillas de estar por casa, es inevitable que entre la comida y la presencia de más personas en casa esta se manche. Por suerte, no hay nada como, al día siguiente, activar nuestro robot aspirador para que deje la casa impecable por nosotros. Pero si hay algo que nos pone de mal humor, es la pila de platos que tenemos que limpiar.

Entre los básicos que no deben faltar, por supuesto, están las pastillas del lavavajillas que nos libran de tener que fregar a mano todos los cacharros de la cocina. Una compra recurrente y necesaria que, también, podemos comprar con descuento... ¡si sabemos dónde! Y en 20deCompras lo tenemos claro: en el catálogo de Amazon, cada cierto tiempo, nos sorprenden con una rebaja en sus pods más buscadas, las de Finish, para que podamos comprarlas al mejor precio. ¡Y hoy es ese día! ¿Vas a perder la oportunidad de llevártelas por 15 euros?

Las pastillas del lavavajillas de Finish. Amazon

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max, eficaces hasta con las manchas más difíciles y hasta con las aguas más duras. Además, incorporan una acción desengrasante que contribuye a eliminar los restos de comida más incrustados. Con estas prestaciones obtenemos una limpieza óptima a la primera. De hecho, su tripe acción consta del power gel para los residuos más difíciles; la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

