Jorge Javier Vázquez atraviesa un duro momento después de acumular unas cuantas polémicas televisivas -y algún que otro encontronazo también fuera-. Por eso, ya aprovechando estas fechas tan especiales, el comunicador ha querido sincerarse con su amiga Mila Ximénez, fallecida el pasado verano, con una emotiva carta publicada en Lecturas.

"De verdad te lo digo, yo pensaba que una vez que te fueras la vida de los que te hemos querido iba a ser un paseo en góndola porque ibas a estar protegiéndonos. Pues vaya chasco. Hablo de mí, que es el tema que aparentemente mejor domino. Barajo dos hipótesis: o estás deseando que me vaya contigo porque el lugar en el que estás debe ser la leche o te estás divirtiendo mogollón puteándome", le dice a su amiga del alma.

"Y es que me he dado cuenta, Mila, del brillo que le dabas a mi existencia. Juntos éramos la burbuja del champán, el lazo de una caja de regalo. Un brindis eterno. Pero, bueno, no estás y tenemos que seguir", reflexiona el presentador de Sálvame.

Y, en ese camino, se ha topado con varias polémicas. "El jueves era el último día que trabajaba y creo que me preparaste una jornada inolvidable para que me fuera de vacaciones con ganas. Quedé a almorzar en un restaurante cerca del Congreso de los Diputados y me encontré con un grupo de negacionistas que me culparon de ser cómplice de un genocidio. No está mal, ¿eh?", narra el presentador. Esa misma noche tuvo el famoso encontronazo con Lucía Pariente en la final de Secret Story, donde dijo una lapidaria frase: "Yo no amenazo, ejecuto". Una expresión por la que, según cuenta Jorge Javier, un senador del PP concluye que se empieza por ahí y se acaba dando una paliza a una señora. "En fin", sostiene el catalán.

"Massiel me hizo un regalito un par de semanas atrás diciendo que yo había sido un gran maltratador"

"También Massiel me hizo un regalito un par de semanas atrás diciendo que yo había sido un gran maltratador y que la gente no me lo decía por miedo. La confianza, que da asco", relata.

"La semana anterior a lo de Massiel tuve movida con Paloma García-Pelayo, que de todas es con la única con la que me apetece deshacer nudos. Vamos, que llevo una racha televisiva movidita", reconoce Jorge Javier.

"De los tristes hay que huir como de la peste"

Así, concluye: "De todo lo que te he contado, Mila, lo que más rabia me da es que todo este trimestre he sido en mi vida personal un tristón. Y eso, ya lo sabemos tú y yo, sí que no me lo puedo permitir, porque nada es más pesado que un triste".

Y hace una última reflexión: "De los tristes hay que huir como de la peste, así que, después de este recuento de calamidades que he sufrido estos últimos meses, he decidido que se acabó lo que se daba. Ahora toca vivir como tú y yo sabemos".