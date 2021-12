Kiko Matamoros abandona el plató de 'Sálvame': "No puedo estar en un sitio donde la cultura no ocupa lugar"

Kiko Matamoros y Belén Esteban siempre han tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia de Sálvame. Siendo los dos colaboradores con carácter más fuerte, es normal que se enfrenten continuamente, aunque siempre acaban reconciliándose. Pero muchas veces acaba con alguno de los dos abandonando el plató. Célebre es el momento en el que Belén Esteban le llamó "calvorota" y estuvieron a punto de llegar a las manos.

Todo ha comenzado a raíz de una polémica sobre Bertín Osborne y el libro que ha escrito su hija, Claudia, en el que le tacha de mal padre. Belén Esteban ha insistido en que se creía muchas de las cosas que decía Claudia en el libro, y es cuando Kiko Matamoros la ha interrumpido. "Si algo he aprendido en estos últimos meses, es que no podemos ir diciendo que nadie es mala madre o mal padre" ha espetado, contundente.

Este apunte no le ha sentado nada bien a la colaboradora, que ha estallado contra él. "¿Me dejas acabar, don Licenciado? Eres el doctor liendre, que de todo habla y de nada entiende. La próxima semana, en vez del doctor Sánchez Martos, poned a Kiko Matamoros en su lugar" se ha burlado Belén. Pero Kiko, lejos de amedrentarse, ha entrado en la pelea.

"A lo mejor eres tú la que habla de todo y no entiende de nada. Yo entiendo que te ofenda mi conocimiento y mi cultura. Así que me voy. No puedo estar en un sitio donde la cultura no ocupa lugar" y, dicho esto, ha abandonado el plató. Belén Esteban le ha despedido con su mítico "hasta luego Maricarmen" y Matamoros, reacio al principio, ha acabado por volver al plató minutos después.