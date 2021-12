Belén Esteban estalla contra Kiko Matamoros: "Mi hija no se pone en photocalls, la tuya sí"

El colaborador de Telecinco Kiko Matamoros se ha sometido este sábado al 'polideluxe', donde ha puesto a prueba todo lo que ha dicho en los platós de televisión. A lo largo del programa, Matamoros tuvo varios momentos tensos con colaboradores como Lydia Lozaon, pero el punto más conflictivo llegó cuando Belén Esteban y el tertuliano se enzarzaron en una discusión después de que este nombrase a su hija.

"Si el polígrafo va a ser de su vida lo entiendo, pero que venga a hablar de nosotras...", ha criticado Esteban. La colaboradora del Deluxe le ha reprochado a Kiko Matamoros que "yo no soy como tú, que me siento para hablar de Carmen Borrego y de los demás", y ha asegurado que esta semana le ofrecieron hacer un polígrafo y lo rechazó.

"Ha habido un tema esta semana", ha dicho al referirse al embarazo de María José Campanario, "por el que me han ofrecido entrevistas y hacerme un polígrafo y no me interesa, no es mi tema, ya dije lo que tenía que decir", ha zanjado.

Fue entonces cuando Kiko Matamoros opinó que le parecía una actitud "muy respetable" por su parte, "pero no por ello tienes que dar de hostias al que lo hace", le ha respondido.

"Tú hablas de nosotros, en mi polígrafo no había preguntas tuyas", ha insistido Belén Esteban, que ha enumerado los temas que le gustaría escuchar en el polígrafo: "Hay temas de Kiko Matamoros que entiendo que se le pregunten por eso, las preguntas de Makoke, de Marta, porque él también habla de ella, y que aunque no quiera es un personaje público... Lo de su hija, que dice que no quiere hablar, pero luego habla, tanto él como Makoke", ha indicado.

En este punto, Matamoros le ha cortado para decirle que "eso es muy injusto, es como si te digo que tú hablas de tu hija". Belén Esteban, por su parte, ha insistido: "Es que tú hablas", a lo que el colaborador no ha parado de repetir que era "mentira".

La discusión entre ambos al referirse a sus hijas fue a más a partir de este punto. "Mi hija no se pone en photocalls como la tuya, así que de mi hija, ni mú. Que mi hija no es famosa. Tu hija se pone en photocalls", ha comentado Belén Esteban. "¿Ves cómo estás hablando de tu hija?", le ha dicho entonces Kiko Matamoros.

La tensión llevó a que la colaboradora decidiese dirigirse a la directora del programa. "Te lo he dicho, Patri, porque le conozco. Mi hija no es pública y llevo mucho esta semana tragando", ha zanjado, visiblemente enfadada.

"Vamos a acabar mal", ha valorado entonces el presentador, Jorge Javier Vázquez, que hasta ese momento permanecía como mero observador de la discusión.