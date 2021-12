Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez vuelven a tener un encontronazo en 'Sálvame': "¡Fuiste tú!"

En la tarde del miércoles, en Sálvame, volvieron a saltar chispas entre dos amigos... que a veces tienen sus más y sus menos. No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se enzarzan en una discusión por sus posturas encontradas -sobre todo en política- y, este miércoles, volvió a pasar en pleno directo.

Sin embargo, parece que ambos han aprendido de errores pasados y, como se suele decir, la sangre no llegó al río. Eso sí, tuvieron un conato de enfrentamiento en el que Kiko Matamoros también estuvo presente.

Debatían en la mesa de actualidad sobre el caso Marío Biondo cuando la colaboradora le dijo a Matamoros: "Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas".

Entonces, encontró la reprimenda de JJV. "¡Ahora no quiere hacerlos!".

Ella se defendió: "No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí dale que te pego, dale que te pego…", se excusó la de Paracuellos.

"No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política, no quieres hablar de nada...", continuaba el catalán.

"No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú. Decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen", volvió a alegar ella, que zanjaba la discusión, esta vez entre risas, con un contundente: "¡No empecemos!".