El jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona ve viables las cabalgatas de los Reyes Magos

El jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, cree que las cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente se tienen que poder hacer con cierta normalidad mientras se mantengan una serie de medidas preventivas.

Así, pide a la población que no se amontone, que lleve la mascarilla puesta, que no socialice excesivamente y que después de pasar los Reyes vaya hacia su casa. "Si no cambia drásticamente la situación, se pueden llevar a cabo", ha asegurado en Catalunya Ràdio.

También cree que se puede mantener la fecha del 10 de enero por la vuelta a la escuela, puesto que ve más perjudicial para la salud mental de los niños tenerlos cerrados en casa. No obstante, admite que podría ser una buena medida hacerles tests de antígenos en la entrada el primer día.

Trilla reconoce que la medida del Reino Unido de hacer diariamente tests de antígenos a los alumnos "puede ser un poco pesada", pero no la descarta del todo. Sí que pide mantener una buena ventilación en las escuelas.

Precisamente sobre las pruebas de antígenos, ha explicado que el comité científico asesor de la Generalitat, del cual forma parte, pidió que se facilitaran tests a la ciudadanía para el autodiagnóstico, pero no sabe si la medida se ha tenido en cuenta o no. Trilla cree que esto permitiría descongestionar la atención primaria, puesto que los positivos con autopruebas se podrían quedar en casa, comunicar el positivo en su CAP telemáticamente y no tener que ir si no tienen síntomas graves, tal como ha recomendado la Generalitat.

Sobre la evolución futura del coronavirus, ha dicho que a finales de 2022 o principios de 2023 se podría establecer una situación de cierta convivencia con la patología, que sería más leve que ahora, puesto que buena parte de la población mundial ya estaría inmunizada.