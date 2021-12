Alejandra Rubio sorprende al publicar una foto inédita junto a su desconocido hermano mayor

Alejandra Rubio ha querido presumir de hermano mayor en su último encuentro familiar. Aunque este, Sergio Rubio, sea quizá el miembro más desconocido del clan -no forma parte de él como tal, aunque la conexión con la influencer es ineludible-, esta vez Alejandra no ha tenido reparos en presentarle públicamente ante sus seguidores de las redes sociales.

El joven, de 34 años, diseñador gráfico y productor musical, es el hijo mayor de Alejandro Rubio, ex de Terelu y padre de Alejandra, fruto de una relación anterior a su matrimonio con la colaboradora de televisión.

Según detallan las revistas del corazón, el encuentro entre Alejandra y Sergio se produjo tras celebrar ella la Nochebuena con su madre y su abuela. Después, la tertuliana de Viva la vida se reunió con su familia paterna, momento que aprovechó para fotografiarse con su hermano.

Alejandra Rubio y su hermano mayor, Sergio. INSTAGRAM ALEJANDRA RUBIO

No hubo cena de hermanas

Tras los rifirrafes entre la familia Campos, todos estaban atentos a la cena que se habían prometido celebrar en comunidad por Nochebuena. Sin embargo, a pesar de que habían decidido sentarse juntas a la mesa, todo terminó por dar un giro de 180 grados: la Covid tenía otros planes y esta reunión no pudo realizarse.

Las polémicas familiares y los distanciamientos están a la orden del día en cualquier casa durante estas fechas, no todo es tan bonito como lo romantizan las películas cliché de Navidad y el caso de las Campos no es excepción a la regla. El enfrentamiento que ha vivido durante todo el año Carmen Borrego con Terelu Campos y Alejandra Rubio tambaleaba cualquier encuentro durante las fiestas.

Borrego aseguraba en Sálvame durante la tarde del 24 de diciembre que al salir del programa se marcharía para casa de su hermana. Y solo en cuestión de horas, todos los planes se irían al retrete debido a que la hija pequeña de María Teresa Campos y su marido habían tenido contacto estrecho con una persona infectada de coronavirus, como ha pasado en multitud de casos.

Terelu Campos lo confirmaba en Viva la vida, decisión que tomaban, sobre todo, por la avanzada edad de su madre. "Alejandra, Carlos y yo nos hicimos la prueba el jueves por la noche y de ahí ya no nos movimos de casa. Estaba totalmente previsto que mi hermana y mi cuñado fueran a mi casa. No el resto de la familia, no por nada, sino por circunstancias también tremendas del Covid", había explicado.

"Cuando alguien tiene contacto con alguien positivo en coronavirus, la precaución es lo primero. Mi madre tiene 80 años", añadía Terelu. Y es que su hija, Alejandra Rubio, lo vio como algo que debía ocurrir y que podría haber sido incluso lo mejor, dadas las recientes circunstancias: "Quizás no debíamos juntarnos ese día. Las cosas pasan porque tienen que pasar".