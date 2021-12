Viva la vida abordó este domingo la entrevista que su presentador, Emma García, había ofrecido días antes a una revista en la que se muestra más sincera que nunca hablando de su faceta más íntima y personal, como la relación con su marido, su hija y sus padres.

Mientras se emitía el vídeo en el programa, la comunicadora vasca se emocionó de tal manera que se le saltaron las lágrimas.

Así, tras contar cuál es el secreto de su duradero matrimonio, Emma confesó ser muy protectora y controladora con sus seres queridos.

"Son fechas complicadas. Aquí intentamos entretener con alegría, pero a veces hay situaciones difíciles, quieres estar más con ellos para darles amor y cariño", confesó la presentadora, para luego mandar un mensaje a su padre. "Quiero decirle lo muchísimo que le quiero. Siempre está ahí con una palabra bonita y nunca encuentro el momento de decírselo", se sinceró, visiblemente emocionada.

Además, Emma quiso hablar de su marido, Aitor, con el que lleva toda la vida. "Es un tipo que, cuando lo conoces, es mucho más extrovertido que yo, es un tipo maravilloso, el mejor compañero de vida y maravilloso en la cama. Puedes hablar con el de todo, es un apoyo".

En cuanto a su hija, una adolescente llamada Uxue, comentó:. "Uxue no me ve en televisión, está en una edad. Yo tengo una familia que fliparíais. Estamos muy unidos, pero también cada uno va a su aire. Mujeres y Hombres y Viceversa lo seguía más (...). Me mete mucha caña, es muy cañera. Tiene mi carácter"