Emma García ha concedido una extensa y sincera entrevista a la revista Lecturas en la que ha hablado de la relación que mantiene con Aitor, su marido, y con la hija de ambos. Y, agradecida por su situación profesional, la presentadora también ha compartido algunas declaraciones sobre su trabajo en Viva la vida.

La periodista ha explicado que fuera de los platós se siente feliz y realizada. Y es que, aparte de practicar hábitos como el deporte o la lectura, esta sabe lo valioso que es aprovechar el tiempo con sus seres queridos con un pie en Madrid y el otro Donosti, su tierra natal.

"Los brazos de Aitor son mi refugio. Mientras siga siendo así, seguiremos juntos. Yo siempre pienso en el hoy. Hoy estoy fenomenal con Aitor, no me preguntéis por el mañana", ha confesado, asegurando que su matrimonio es "un equipo": "Somos amantes, amigos, matrimonio y padres. Es mi mejor amigo".

"Los brazos de Aitor son mi refugio. Mientras siga siendo así, seguiremos juntos"

García se dio el 'sí quiero' hace 21 años y, cinco años después, se convirtió en madre. "Su carácter me recuerda a mí. Por eso tenemos enganchadas, pero luego, cuando estamos bien, estamos muy bien porque nos conocemos", ha admitido sobre su hija, de 15 años.

Sobre la adolescente la presentadora dice que es una joven a la que "no le gusta llamar la atención, es discreta y muy pasional", y añade: "Cuando le pregunto si me ha visto en el programa, me contesta que no, que no tiene tiempo".

"El carácter de mi hija me recuerda a mí, por eso tenemos enganchadas"

En cuanto al ámbito profesional, García afirma que se siente muy cómoda después de más de una década en Telecinco. Y, además, sus compañeros se lo ponen fácil, aunque de vez en cuando tenga que reñirles fuera de las cámaras por desobedecerla durante los debates en directo.

En concreto, la periodista habla de José Antonio Avilés, de quien dice que a veces le saca de quicio porque, al ser "muy joven", es demasiado "pasional". Sobre Alejandra Rubio, una de las últimas incorporaciones a Viva la vida, advierte que tiene potencial y que le queda mucho por aportar.