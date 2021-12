Paco León desvela qué miembro de la Familia Real era fan de la serie 'Aída': "Me pidió una foto"

La 1 apostó por emitir un especial de La Noche D en el prime time del día de navidad. Como invitados al programa dirigido por Dani Rovira acudieron, entre otros, Paco León y Miren Ibarguren. Los actores comparten el cartel de la comedia Mamá o papá (2020), pero antes coincidieron en varias temporadas de la serie Aída, que se emitió entre 2005 y 2014.

Juntos, los actores desgranaron una anécdota impactante. Y es que, si bien el éxito de la ficción es incuestionable gracias a sketches que se mantienen en el imaginario colectivo como ocurre con Aquí no hay quien viva, que se emitió entre 2003 y 2006... lo que no se sabía era que Aída contaba con adeptos en las más altas esferas.

Así, Paco León desveló que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, más conocido como Froilán simplemente, era un seguidor acérrimo de la serie. Tanto es así que, en un vuelo, la infanta Elena de Borbón y Grecia le pidió una foto a León (El Luisma en la producción) para él.

"Una vez coincidimos en un avión con Froilán y su madre me pidió una foto, porque era fan", contó. Pero eso no es todo: en otra ocasión, la cuidadora del joven le transmitió al actor un mensaje de Froilán y, en respuesta, al actor le dijo que, si aprobaba todas las asignaturas, podría salir en la serie.

Eso sí, León matizó que no se imaginaba a Froilán en su serie, que narraba el día a día de un barrio humilde desde el humor, sino que le pegaba más Águila Roja. "¡Ahí no, que ahorcan a los reyes!", le contestó Froilán, siguiendo la broma. León añadió que el joven no era el único fan de la serie: también lo era Victoria Federica, que actualmente protagoniza titulares por dejarse ver junto a influencers o por saltarse las medidas de seguridad contra la COVID-19.