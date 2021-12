'El planeta de los simios, 'Friends', Michael Jackson...esto es lo que ve y escucha Paco León

Paco León vuelve con una nueva comedia de la mano de Dani de la Orden (Loco por ella) y junto a Miren Ibarguren, con la que forma una pareja tan divertida como caótica. El actor y director nos confiesa sus gustos más secretos, desde las películas que lo impresionaron de joven a la música que escucha cuando no está trabajando.

CINE

“No tengo ningún género predilecto, pero, si tengo que elegir alguno, me quedo con la alta comedia: Billy Wilder, Gregory La Cava, Blake Edwards, Lubitsch... Y también con Berlanga. La primera película de la que tengo recuerdo en mi vida es La guerra de papá, pero la que más me impresionó fue El planeta de los simios. Recuerdo perfectamente mi reacción al descubrir esa estatua de la libertad, con Charlton Heston y el grito en la playa… Me impresionó mucho. ¿Mi título favorito? El verdugo, lo tiene todo”.

SERIES

“Friends, por no decir Aída, me parece una de las grandes sitcoms de todos los tiempos. Entre mis últimos descubrimientos, pero voy a barrer para casa: Vida perfecta, de Leticia Dolera, una maravilla”.

TEATRO

“Me volvió loco una función de teatro físico, de danza teatro, que vi en la Expo 92: Strange Fish, de la compañía inglesa DV8. Hay también una coreógrafa que admiro mucho: Gabriela Carrizo”.

ARTE

“Nunca me perdería, porque soy súper fan de su trabajo, una exposición del fotógrafo Wolfgang Tillmans. Algún día tendré dinero para comprarme una de sus obras grandes, de las que me gustan a mí. El Reina Sofía y el Thyssen son los museos que más frecuento. Alguna galería también, como la de Juana de Aizpuru o Cámara Oscura”.

Una escena del clásico de 1968 'El planeta de los simios' con Charlton Heston

LIBROS

“He sido muy mal lector desde siempre. Recuerdo el primer libro que me llegó de verdad y que me cambió muchas cosas, que fue La casa de Bernarda Alba, de Lorca. Calígula, de Albert Camus, también me trastocó bastante la cabeza. Y sigo leyendo teatro, me he aficionado mucho”.

MÚSICA

“El mejor concierto de mi vida es el de Michael Jackson en el 92 en Barcelona. Ahora estoy fascinado con Dora Postigo, la prota de Rainbow [la última película que ha dirigido], Ayax Pedrosa, Ayax y Prok… Entre mis discos favoritos están algunos que han hecho historia, como Potro de rabia y miel, de Camarón y Omega, de Enrique Morente”.

VIAJES

“México me envenenó bastante, pero también en Argentina me han pasado cosas increíbles. Y en EE UU e Italia. Un sitio al que tengo muchas ganas de ir, pero al que, a la vez, tengo muchísimo miedo porque creo que me puedo volver loco, es Brasil”.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.