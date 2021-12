Paco Clavel es de los que piensa que ir despacio es mejor que llegar, arrasar y ser olvidado. Considerado el líder del CutreLux, se confiesa admirador de lo diferente y reivindica que, tras la imagen de la frenética frivolidad que le persigue, se esconde una persona que encuentra paz y sosiego en la soledad de su casa. Amante de la verdad, cada vez huye más de estereotipos. Tal vez por eso se muestra sin aditivos ni colorantes en una charla interrumpida por las carcajadas y los chascarrillos.

Acaba de publicar un álbum recopilatorio con 200 canciones, ¿es su eterno renacer? He intentado estar activo porque si no te aburres, pero es cierto que en el plano del artisteo hay un bajón muy importante después del covid. Yo he estado vigente durante toda esta época, no te creas, en estos tiempos del cólera he estado actuando, por ejemplo, con Samantha Hudson en el Teatro Maravillas. En cualquier caso, te confieso que soy también muy outsider.

Pensé que estaba todo el día de picospardos, con la purpurina a cuestas... ¡Para nada! Soy un ser muy espiritual al que le gusta estar en la celda. De cara a la galería ofrezco una historia, pero no es la única. Se supone que Paco Clavel es la alegría de la huerta, pero en el día a día no ocurre siempre. Imagino que soy un compendio del Paco artista y el Francisco persona. Los dos se juntan en un punto y muestran mi personalidad.

¿Y en qué piensa Francisco? Me voy a poner un poco filosófico, pero la verdad es que me pregunto muchas veces por el sentido de la vida, por lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Me planteo muchas cosas sobre la realidad pero intento no dramatizar demasiado. Me gusta estar conmigo mismo y escucharme.

No todo el mundo lo consigue, es usted una rara avis. Es verdad que es complicado. Puedes tener amoríos varios, amigos con los que compartir pero cuando eso se acaba recurres a ti mismo. Es muy importante saber que tú eres el principal motivo del mundo y que todo pasa por ti, hasta el tiempo.

Siempre se ha dicho que los artistas son muy sensibles, ¿se ve reflejado? Sin duda. He conocido a muchos artistas de todas las épocas y la mayoría de ellos han sido personas muy sensibles, con muchas carencias pero también con cosas maravillosas. He tenido la suerte de vivir una época muy bonita que me permitió conocer a mucha gente.

Le noto nostálgico, ¿echa de menos aquella época? No, no, echo de menos a los que ya no están, a los que se han ido. Amigos como Javier Furia de Radio Futura o mi chico, Luis. Cuando pienso en ellos me pongo muy triste, pero luego veo vídeos y me hace gracia verlos. Me gusta recordarles así, como a Verónica Forqué, que aparecía en un videoclip mío del año 84 de la canción Las Vespas.

Ha trabajado con medio mundo, ¿también ha tenido grandes conquistas? Carolina de Mónaco se enamoró de mí. Fui al Baile de la Rosa con Pedro Almódovar, Bibi, Rossy de Palma, Luz Casal… y tuve la ocurrencia de llevarle un regalo de los chinos que le encantó porque era en plan barriobajero. También le llevé un disco con la canción Carolina, qué vida que tenía una letra muy fuerte sobre ella y su familia. Al día siguiente me enteré que preguntaba por mí como su novio porque no pude ir a la recepción de despedida. Rossy me llamó desde Palacio para decírmelo y, como no me lo creía, Luz Casal me lo confirmó. ¡Fue divertidísimo!

¿Es usted mitómano? Yo soy fan de mucha gente, soy muy ecléctico, tengo hasta un autógrafo de David Bowie. Me gustan todo tipo de artistas, desde la canción española a lo más underground.

Es lo que hace en Radio5, es como el José Luis Moreno de la música rara… En Extravaganza ponemos música muy dispar, muy diferente. Por ejemplo, hemos puesto la única versión que hay en el mundo de la Guerra de las Galaxias con letra. A mí me gusta muchísimo la música, soy musicólogo y conozco todos los géneros. Me he esforzado muchísimo, tengo una gran colección de vinilos.

¿Cuántos tiene y dónde los almacena? Desgraciadamente tengo una colección que es un disparate, que ha llegado a superarme. Tengo más de medio millón de discos. Los que más me gustan los tengo localizados, pero el resto no. Los tengo en muchos sitios, en Pastrana, Madrid…

Eso debe valer una fortuna… Sí, la verdad es que he invertido mucho dinero. Otros se compran modelazos y yo me compro vinilos. Aunque una cosa no quita la otra, porque a mi también me han vestido diseñadores muy importantes como Pepe Rubio o Alvarado.

¿Qué queda de aquel Paco Clavel que arrasó con Rascayú junto a Alaska? Queda la trayectoria. Tengo un curriculum muy largo. Por ser he sido hasta profesor de inglés y una de mis alumnas fue Lucía Etxebarría. He tenido una vida muy diferente al resto, he estado muy metido en la música, pero también he sido muy hippie, me he recorrido Europa con un macuto y punto.

¿Cómo ve la industria musical actual? Fatal porque, salvo excepciones, es más de lo mismo. No me seduce nada. Quiero que salga alguien que, aunque cante mal, te ofrezca una personalidad. Además, en este momento es todo muy efímero, muy de usar y tirar. Al artista lo que le define es el directo.

¿Lo más importante no es que cante bien? Al contrario, lo más importante es que cante mal. Me fijo más en un gamberro que cante mal que en una voz perfecta. La personalidad es lo que te llega, lo demás en un cuento marichino. Me siento fuera de la ley musical.

paco clavel Nacido en Iznatoraf (Jaén), en 1949, y criado en Valdepeñas (Ciudad Real), Francisco Miñarro es uno de los rostros clave de la escena musical nacional de los años 80 y 90. Además de radio (en Radio5 presenta 'Extravaganza') hace sesiones como pinchadiscos principalmente en Madrid. Es uno de los mayores coleccionistas de discos de España.

Y, además, es usted analógico. Quise mandarle un WhatsApp y no tiene… La única red que tengo es la redecilla del pelo. No me gusta lo de perder el tiempo, si alguien quiere hablar conmigo que me llame, pero estar ahí escribiendo sin sentido, pues no. Ya tengo una cierta edad para estar metido en jaleos, así que lo justo.

Es decir, que de verle a usted en un reality, nada de nada… Me hace gracia, pero no me veo. Si fuera un rollo más de killerío rollo nos van a meter en la cárcel, pues todavía. Todo lo demás es puro postureo, venden cosas que no son reales. Se quedan con el rollo patatero.

¡Es usted un provocador! Yo no voy de provocador, pero la verdad es que me divierte porque está todo demasiado estandarizado, es todo tan políticamente correcto… El siglo XX fue muy rompedor pero ahora está todo más mecanizado, todo son redes.