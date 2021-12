Cristina, la lotera que ha repartido doble suerte en Barcelona por Navidad: "Todo se queda en el barrio, que es trabajador"

Cristina Pallàs nos atiende pasado el mediodía de este miércoles con una botella de cava en la mano y algo sorprendida porque haya tantos medios de comunicación buscándola a ella en el día del sorteo de Navidad y no a otros loteros que hayan repartido premios más cuantiosos. Y más aún con su negocio cerrado por la huelga de loteros de esta jornada.

Ella está apostada en la puerta de su pequeña administración de lotería en el número 179 de la calle Fabra i Puig, que tiene la persiana cerrada. "¿Es que no ha tocado el Gordo en Barcelona?", pregunta al corrillo de periodistas y fotógrafos presentes. Aún no le podemos informar de que el premio grande del sorteo se irá para Madrid porque todavía no ha salido del bombo.

Su administración hace casi esquina en una calle del distrito de Sant Andreu muy comercial y con un trasiego continuo de personas ultimando las compras de Navidad. Numerosos vecinos se van parando con carros de la compra y bolsas en las manos para felicitar a la lotera del barrio por haber vendido íntegramente en ventanilla una serie de uno de los cuartos premios, el 48433, y otra serie íntegra de un quinto premio, el 24198, agraciados con 20.000 euros y 6.000 euros al décimo, respectivamente.

Alegría en la administración de la calle Fabra i Puig de Barcelona donde han repartido parte del 4o y 5o premio de la Lotería de Navidad, informa @puricaro pic.twitter.com/jw0QYCRyXE — 20m - Barcelona (@20mBarcelona) December 22, 2021

A pesar de que los premios son pellizcos no demasiado cuantiosos, Cristina, que lleva 17 años al frente del negocio desde que en 2002 lo adquiriese su padre (la administración se abrió en 1981) está muy contenta de que el dinero "se quede en el barrio, de gente trabajadora, que seguro que ahora lo necesita más que nunca", asegura, tanto por la crisis económica y sanitaria de la sexta ola Covid como por los muchos gastos que siempre asumen las familias de cara a la celebración de la Navidad.

Ella no se quedó con ningún décimo agraciado pero se siente premiada por el hecho de que una administración pequeña, como la suya, haya dado un premio de Navidad.

Le preguntamos a Cristina si sabe si se acercará a su administración alguno de los agraciados a los que ella les ha repartido la suerte y ella cree que no. Los pocos que a esas horas ya sabían que tenían un décimo premiado no quieren aparecer "para que la gente no sepa que les ha tocado", nos dice. Otros, directamente, aún no eran conocedores de su buena estrella porque el sorteo seguía en marcha y lo estaban siguiendo en directo.

Cristina Fallàs, lotera de la administración 179 de la calle Fabra y Puig de Barcelona, celebrando que ha repartido un quinto y un cuarto premio de la Lotería de Navidad. P.C.R.

Ahora que su administración ha sido tocada por la varita de la fortuna, Cristina ha decidido abrir el próximo jueves y viernes para atender a premiados y vender más números, ya de cara a la lotería del Niño.

Por experiencia sabe que las ventas subirán estos días al haber repartido premios de Navidad. Iba a mantener la persiana bajada para seguir protestando por las comisiones que se les cobran por décimo o boleto a los trabajadores del sector desde hace 17 años, pero la suerte ha querido que siga repartiendo, al menos ilusión, de cara a 2022.