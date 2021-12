El lotero que ha repartido un tercer premio del sorteo de Navidad en Granollers: "Yo no me quedé ningún décimo pero estoy muy emocionado"

Josep Compan, el titular de la administración de lotería del número 16 de la calle Mare de Déu de Núria de Granollers, ha repartido "el premio más importante" del sorteo de Navidad que ha dado desde que su familia se encarga del establecimiento, ha contado este miércoles a 20minutos.es. Es un tercer premio, dotado con 50.000 euros al décimo.

El lotero ha explicado que vendió 15 series del número agraciado, el 19517, que ha sido cantado a las 11.32 horas de este miércoles, aunque él no se quedó con ningún décimo. "Yo no he tenido la suerte de ganar nada, pero estoy muy emocionado. Hace mucha ilusión", ha dicho. "Esto reactivará las ventas y siempre es bienvenido", ha continuado.

Josep ha contado que algunos de los premiados se han acercado a la administración de lotería para saber "cuándo cobrarán" y que estaban "supercontentos". "¿A quién no le viene bien? A mí me hubiera ido muy bien", ha dicho.

Él, ha explicado, lo ha estado celebrando con su familia. Una vez vendió un quinto premio de la Lotería de Navidad y sus padres vendieron un cuarto cuando se encargaban ellos del local, pero es la primera vez que reparten un tercero.

La administración 2 de Calella también ha repartido 35 series del número premiado, el 19517, y fuera de Cataluña se han vendido 103 en Valencia, 17 en Almería y dos en Badajoz.