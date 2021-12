El inmunólogo García Sastre avisa: "Un contagiado por delta infectaba a los seis días, con ómicron a los tres"

"Un contagiado por delta infectaba a los seis días, con ómicron a los tres". Ese es el pequeño aviso del inmunólogo español del hospital Mount Sinai de Nueva York, Adolfo García Sastre, que considera que la variante ómicron de la Covid-19 ha sido "una sorpresa", pero sostienen que con la vacuna "es poco probable que se desarrolle una enfermedad severa". Sí explica que el virus es ahora "más transmisible", incluso "entre vacunados".

En una entrevista en La Sexta, García Sastre comentó que "no hay razón para alarmarse" ante la sexta ola de contagios. Y, además, evitó hacer comparaciones anticipadas: "Seguramente no llegará a ser tan contagioso como el sarampión, no está calculado". Lo que sí ha pillado con el pie cambiado a los expertos es la velocidad con la que ha llegado la nueva variante. "Otras variantes habían incluido cambios, pero puntuales. Por eso ómicron nos ha pillado por sorpresa. Algo como ómicron lo habría esperado para dentro de tres o cuatro años", esgrimió García Sastre.

En ese contexto, el inmunólogo ha defendido la inoculación de las terceras dosis. "Hay que tener una inmunidad más grande, que se consigue al cabo de un mes con las dos dosis o la tercera", dijo durante la entrevista, al tiempo que recalcó que las vacunas son eficaces para evitar la muerte y la enfermedad graves, aunque en el caso de ómicron "esquiva mejor" que delta los anticuerpos.

El virus, además, muta con el paso del tiempo. "Vamos a tener que convivir con él vacunándonos todos los años o cada cinco. Pero conviviremos más relajados que hora, con menos problemas y sin una crisis sanitaria", argumentó a este respecto, comparando la situación a corto y medio plazo con la que se vive ahora con la gripe.

De momento, García Sastre llama a la cautela. "El virus no puede seguir perfeccionándose continuamente, tiene un límite, pero no sabemos si ha llegado a él", concluyó, dejando abierta la posibilidad de que se produzcan más olas, aunque a medida que avance la vacunación y la investigación estas sean cada vez menos importantes.