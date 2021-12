RTVE publica les 14 cançons que competiran en el Benidorm Fest

Azúcar Moreno amb "Postureo"; Blanca Paloma amb "Secreto del agua"; Chanel amb "Slo Mo"; Gonzalo Hermida amb "Quién lo diría"; Javiera Mena amb "Culpa"; Luna Ki amb "Voy a morir", Marta Sango amb "Sigues en mi "; Rayden amb "Calle de la llorería"; Rigoberta Bandini amb "Ay mamá"; Sara Deop amb "Make you say"; Tanxugueiras amb "Terra"; Unique amb "Mejores"; Varry Brava amb "Raffaella" i Xeinn amb "Eco" són els 14 artistes que opten a representar a Espanya en Eurovisió 2022.

Els 14 temes es poden escoltar en el site del Benidorm Fest i en RTVE Play. A més, durant tot el dia, diversos programes de RTVE difondran i analitzaran aquestes propostes de la mà dels artistes: des de Radio 3, 'Las mañanas de RNE', 'Mejor contigo', 'Corazón', '14 Horas' de RNE, 'Tarde lo que tarde', Telediarios, 'El ojo crítico', 'Gente despierta' i en els perfils de xarxes socials de RTVE.

Entre els 14 artistes que opten a representar a Espanya en el pròxim Festival d'Eurovisió a Torí (Itàlia) es troben unes repetidores, Azúcar Moreno, que d'aconseguir el tiquet, tornarien a Eurovisió 32 anys després de "Bandido". "Postureo" és el nou tema que presenten.

El duo, format per Encarna i Toñi Salazar, compta amb un important llegat musical en el nostre país i són icòniques dins d'Eurovisió, tant per a l'audiència nacional com la internacional tant per la innovació de la candidatura com pel seu cinqué lloc amb 'Bandido'.

Aires flamencs porta també Blanca Paloma, amb el seu "Secreto de agua". La il·licitana és escenògrafa i vestuarista de teatre, i des de fa poc es desembolica com a artista. La seua cançó de Benidorm és la primera que edita en un estudi de gravació. El tema forma part de la docuserie 'Lucía la Telaraña', de RTVE Play.

Chanel, per la seua banda, és una actriu, ballarina i cantant nascuda a Cuba i criada a Espanya des dels quatre anys. Ve des del món del teatre musical i porta "Slo Mo" de la mà d'un equip d'autors que han treballat amb Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey, o Nicki Minaj, entre uns altres.

Gonzalo Hermida, que porta "Quién lo diría", és un jove cantautor que ha publicat èxits com a compositor i/o productor amb artistes com Malú, India Martínez, Sergio Dalma, Antonio José i Julia Medina, entre uns altres. En aquest últim any ha aconseguit llançar la seua carrera com a solista omplint teatres en el nostre país amb el seu disc Iñífugo.

ELECTRO POP I INDIE

Javiera Mena arriba amb "Culpa". Icona de l'electro pop, cantant i compositora xilena resident a Espanya, nominada a un Grammy Latino. Té sis discos en el mercat i ha col·laborat amb Julieta Venegas, Miss Cafeína, La casa Azul o el Guincho.

Luna Ki és una artista multidisciplinària que ve amb "Voy a morir", un tema de rock alternatiu inspirat en l'univers anime. Ve amb l'aval dels seus èxits anteriors com a "Septiembre", que supera els 17 milions de reproduccions en plataformes digitals. Mitjans com Billboard, Vogue o Metal s'han fet ressò del seu treball.

Marta Sango va aconseguir la fama a nivell nacional en 2018 en 'Operación Triunfo', en La 1. Actualment, interpreta a Susana Romero en el musical 'La Llamada' i està preparant el seu primer àlbum, que eixirà en 2022. "Sigues en mi mente" és la cançó que presenta.

Un altre dels noms grans és Rayden, que vé amb "Calle de la Llorería". Artista multidisciplinari, ha destacat al llarg de la seua carrera musical per l'habilitat de fusionar gèneres musicals, la seua originalitat, i el toc líric de les seues lletres, sempre definida pel seu gènere d'origen: el rap. Ha col·laborat amb artistes com Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, o Bely Basarte. Ha publicat sis discos d'estudi com a solista que li han valgut nominacions als premis EMAs de MTV i els Premis 40.

Rigoberta Bandini és una de les artistes més polivalents del panorama musical espanyol. Actriu de doblatge, compositora i cantant, en 2020 va arrasar i la seua single 'In Spain we call it soledad' es va fer viral en Spotify atorgant-li més de 200.000 escoltes mensuals. Enguany ha sigut inclosa en la llista dels 100 espanyols més creatius de la revista Forbes dins de la categoria d'art. "Ay mamá" és el seu homenatge a les mares i a la lactància.

EMERGENTS I EN LLENGÜES COOFICIALS

Sara Deop és una jove artista que va participar amb 13 anys en La Voz Kids, on va ser finalista, i té dos cançons en el mercat. Darrere de la seua cançó, "Make you say", hi ha autors que han compost per a artistes mundialment coneguts com Dua Lipa, The Saturdays i Little Mix.

Sabela, Olaia i Aida formen el grup Tanxugueiras, i es defineixen com a dones fortes, valentes i empoderades a través de la seua música folklòrica gallega. Cantareiras d'una nova dècada, exponents d'una generació oberta a l'evolució de les músiques de creació col·lectiva gallega. Han publicat 4 singles en 2021 i han passat per més 100 escenaris del món acompanyades per les seues panderetes. "Terra" és la seua cançó, que inclou una frase en totes les llengües cooficials d'Espanya. És la primera vegada que una cançó en gallec opta a representar a Espanya en Eurovisió.

Mat, Armand, Gio i Valen són Unique, una boyband que irromp amb ritmes llatins i urbans. Amb influències de Michael Jackson i Juan Luis Guerra, els seus productors han treballat amb David Bisbal, Juan Magán i Chenoa, entre uns altres. "Mejores" és el tema que presenten.

Varry Brava, per la seua banda, són uns habituals del panorama indie espanyol. Porten 13 anys en el món de la música, amb 6 discos en el mercat. Han actuat en escenaris de tota Espanya amb el seu estil pop electrònic desenfadat, amb un esperit de bogeria i optimisme. Les seues influències musicals s'identifiquen amb el pop espanyol dels anys 80. A Itàlia volen portar "Raffaella", el seu homenatge a la mítica Raffaella Carrà, recentment morta.

Xeinn és un cantant madrileny de 23 anys, graduat en Ciències Polítiques que va començar pujant covers al seu canal de Youtube, on actualment té 222.000 seguidors i més de 18 milions de reproduccions. Enguany de forma independent va llançar el seu primer àlbum d'estudi amb 11 temes. Les seues influències són Justin Bieber, Post Malone i The Weeknd. "Eco" és el nom del seu tema.