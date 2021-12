La Polla Records, banda de punk rock vasca, está inmersa en su gira de despedida que terminará el 30 de diciembre en Madrid. Sin embargo, antes de marcharse definitivamente, parece que quisieron lanzar un mensaje que dejara clara su postura en la pandemia: están en contra del pasaporte Covid.

El pasado viernes, el pabellón Buesa Arena de Álava (Vitoria) acogió el concierto del grupo. En el momento en el que iban a interpretar su tema Salve Regina, el vocalista, Evaristo Páramos, alzó una bandera con el logo de la OMS tachado y, después, hizo un gesto para que alguien subiera.

Entonces, dejaron paso al colectivo Bizitza, una plataforma formada por 33 grupos y asociaciones que, según su web, lucha "por la salud y la libertad". La formación está en contra de algunas de las medidas del Gobierno como las mascarillas, las vacunas o el pasaporte Covid, señalando una conspiración.

Dos mujeres de la plataforma subieron al escenario y leyeron un manifiesto mientras el público las abucheaba y pitaba, aunque también algunos las aplaudían.

"Este es un momento crucial para todas y para todos. El mal llamado pasaporte sanitario es una excusa para controlarnos, someternos, aislarnos, humillarnos, enfrentarnos y matarnos", comenzaba el comunicado. "Este pasaporte es el pasaporte de la vergüenza, es un pasaporte que nos separa y nos somete, y no solo lo decimos nosotros, lo dice el consejero de Sanidad valiéndose del eufemismo de calificarlo como (ininteligible), y nunca sanitario".

"Este pasaporte viola los derechos fundamentales, viola leyes y tratados universales. Alcemos nuestras voces y digamos 'basta ya a la dictadura', digámoslo alto y claro", continuaron leyendo. "No al pasaporte de la vergüenza, sí a la vida, sí a la libertad, sí a la soberanía del individuo. Todos y todas, por el futuro de la humanidad, por el futuro de nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas".

"Nuestra conciencia nos llama a desobedecer las normas que afectan a nuestra moralidad. Por eso os convocamos a todos y a todas a la desobediencia pacífica", apuntaron. "Mañana os esperamos a todos y a todas para manifestarnos a las cinco de la tarde. No podéis faltar, tenéis que despertar jóvenes. Vamos a manifestarnos en paz. ¡Viva la vida!".

A pesar de este manifiesto, los asistentes a este concierto tuvieron que presentar el pasaporte Covid a la entrada, según informó El Correo. Sin embargo, algunos señalaron que medidas como llevar mascarilla no se respetaron dentro del recinto.

Los mensajes antiCovid del cantante de La Polla Records

No es la primera vez que Evaristo Páramos ha mostrado su ferviente oposición a la pandemia, pues en la sección "Conciertos" de su página web ya publicó su opinión en verano.

Entre sus diferentes mensajes, destacó que no le debían llamar negacionista porque la palabra no se usa correctamente, pues no existen los "afirmacionistas": "Ni siquiera afirmas que no tienes ni idea del contenido de las vacunas, ni si inmunizan realmente".

"Están haciendo un negocio de puta madre con la salud de la gente que debería ser universal y gratuita", señala. "Por lo tanto, afirmo que eres o un cobarde o un estúpido o una mala persona, incluso un revuelto de las tres cosas. Y no me lo puedes negar porque entonces, y según tu propio uso de la palabra negacionista, el negacionista serías tú".

"La vacuna contra el hambre ya está inventada, pero no es obligatoria. ¿Para cuándo una vacuna que nos proteja de los poderosos al cien por cien?", critica. "El poder es una enfermedad terrible, algunos epidemiólogos ya nos lo habían advertido".

En otro texto, también llamó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) "organización de matones sádicos", y opinó que los expertos son "siempre los mismos". "Fatiga pandémica, incidencia acumulada, Al rojo vivo, la cadena del miedo, hasta los cojones de todo y de todos", concluye.