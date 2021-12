"Te ruego y te imploro que te vacunes", el guitarrista de Queen, Brian May, hace un llamamiento tras su positivo en Covid

El guitarrista de la mítica banda Queen, Brian May, de 74 años, reveló en redes sociales que él y su esposa, Anita Dobson, habían dado positivo en coronavirus y que habían pasado "días horribles".

Según dijo el músico ambos habían sido "increíblemente cuidadosos" y habían estado "muy ermitaños" durante la pandemia, pero decidieron salir al almuerzo de cumpleaños de un amigo a principios de este mes, donde todos los invitados se hicieron pruebas y dieron negativo en COVID-19.

Tras eso se volvieron a hacer test y dieron negativo de nuevo. Pero pasaron los días y muchos de los asistentes comenzaron a dar positivo así que rehicieron las pruebas y fue entonces cuando su propio test reveló que tenían coronavirus.

"Tomó tanto tiempo... de sábado a martes, para que la prueba mostrara algo", dijo May.

El guitarrista aseguró que lo pasó como "la peor gripe que puedas imaginar" y que tuvo "dos días horribles", pero está convencido de que habría sido mucho peor de no contar con las tres dosis de la vacuna, en su caso de Pfizer.

"No puedo enfatizarlo lo suficiente: esta no es la respuesta que mi cuerpo habría dado por sí solo. Está dando esta respuesta porque he tenido tres dosis de Pfizer", dijo.

"Y te ruego, y te imploro, que vayas y te pinchen si aún no lo has hecho. Porque necesitas esa ayuda", añadió.