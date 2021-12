Rod Stewart y su hijo Sean se declaran culpables de agresión a un guardia de seguridad

Han pasado dos años. Aquella Nochevieja de 2019 se produjeron los hechos y el 4 de enero del 2020 fue acusado formalmente. Eso sí, han tenido que pasar casi 730 días para que el cantante británico Roderick David, sir Rod Stewart, así como su hijo Sean, se hayan declarado culpables del cargo imputado, de agresión simple, tal y como figura en los documentos de la corte a los que ha tenido acceso la Agencia Efe.

El artista y su hijo mayor protagonizaron un incidente con el guardia de un exclusivo hotel de Florida que les impidió la entrada a las festividades de Año Nuevo. Según el informe policial, Stewart, que ahora tiene 76 años, y su hijo mayor, Sean Roderick, que ha cumplido 41 años en septiembre, tuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, que entonces tenía 33.

Este último les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel Breakers Palm Beach, al norte de Miami, alrededor de las 23.00 horas, y la discusión rápidamente llegó a los golpes. Con tantos testigos y evidencias, Stewart y su hijo no han podido sino declararse culpables, aunque lo han hecho sin estar presentes y a través de un escrito presentado al tribunal por su abogado, Guy Fronstin.

El hecho de no declararse inocentes, sin embargo, les beneficia de algún modo, pues al reconocer lo que hicieron ni tendrán que comparecer ante la corte ni, por tanto, se abrirá un proceso judicial. Asimismo, la mayor ventaja es la de no tener que pasar tiempo en la cárcel.

Rod Stewart y su hijo Sean, en una imagen de archivo. GTRES

Todo esto sucede después de que en octubre fracasase un intento de acuerdo entre ambas partes, lo que obligaba al autor de clásicos como Talk about it, Sailing o Maggie May y a su hijo a comparecer en una audiencia prevista para enero próximo. Desde la oficina del fiscal estatal de Palm Beach, Dave Aronberg, han declinado la idea de hacer comentarios a pesar de ser quien procesó el caso.

Jessie Dixon aseguró en su momento que Sean le confrontó y él hubo de hacerle retroceder, lo que motivó que el hijo del artista respondiese empujándolo. Además, según el informe policial, el rockero se acercó entonces y lanzó un puñetazo al pecho del guardia de seguridad.

El vídeo de vigilancia del hotel muestra que padre e hijo fueron "los principales agresores", algo también señalado en el documento judicial. Aunque más tarde pidió disculpas por lo ocurrido, Rod Stewart insistió en que el guardia se mostró beligerante cuando intentaron entrar al club, lo que ocasionó la reacción de su familia.